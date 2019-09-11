КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

Председатель Госсовета КНДР присутствовал на проводившихся вчера испытаниях сверхбольшой реактивной системы залпового огня. "Ким Чен Ын вновь 10 сентября проконтролировал испытательные запуски", - говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Как заявил лидер КНДР, испытания позволили полностью проверить систему на предмет ее способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и способов наведения. А вот о том, успешно ли прошли пуски, не сообщается.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, заявил, что КНДР запустила из провинции Пхенан-Намдо два снаряда неустановленного типа, которые преодолели дистанцию в 330 км в сторону Японского моря.