Кроссовер из Тайваня вызвал недоумение

Вряд ли вы когда-нибудь слышали о бренде San Yuan Design. Он появился примерно 11 лет назад и был основан в союзе с Yamaha в Тайване. San Yuan набрался смелости и привёз концептуальный автомобиль на мотор-шоу во Франкфурте. И смелость этих ребят не просто удивляет, но и восхищает.

Что касается дизайна, то здесь такой коктейль стилей и направлений, что даже не знаешь, чем вдохновлялись дизайнеры. Обратите внимание на решётку радиатора, видите три кольца, нанизанных на горизонтальную линию? Это логотип San Yuan Design. Если Audi, создавая свои четыре кольца, отняла одно у эмблемы Олимпийских игр, то тут тайцы отомстили немецкому автопроизводителю. Видимо, из большой любви к мировому первенству. Но самое смешное, что выхлопная система - всего лишь имитация: патрубки ни к чему не присоединены.

О дизайне интерьера у San Yuan тоже своё представление, которое определённо придётся по вкусу цыганскому барону и китайцу из глухой провинции. Приборная панель, объединённая с комплексом мультимедиа, установлена достаточно высоко, чтобы водитель не разглядел дороги.

О силовом агрегате неизвестно ничего, но судя по тахометру с красной зоной в 6000 оборотов в минуту, это может быть турбированный двигатель, а селектор трансмиссии и две педали намекают на автоматическую коробку передач.

Вряд ли San Yuan Design будет выпускать этот концепт серийно, потому что инвесторов не найдётся. Напомним, в Тайване появился первый национальный автопроизводитель, который уже выпускает несколько моделей, в том числе кроссовер.