Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Компенсация: Volkswagen показал прототип кроссовера ID.4 12:20
Во Франкфурте показали самый проходимый внедорожник в мире 12:04
Видео: водитель спас котенка за мгновения до гибели 11:14
Новый альянс во главе с Renault-Nissan не сложился 11:00
11.09.2019 13:03
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер из Тайваня вызвал недоумение

Текст: Евгений Костин

Вряд ли вы когда-нибудь слышали о бренде San Yuan Design. Он появился примерно 11 лет назад и был основан в союзе с Yamaha в Тайване. San Yuan набрался смелости и привёз концептуальный автомобиль на мотор-шоу во Франкфурте. И смелость этих ребят не просто удивляет, но и восхищает.

Что касается дизайна, то здесь такой коктейль стилей и направлений, что даже не знаешь, чем вдохновлялись дизайнеры. Обратите внимание на решётку радиатора, видите три кольца, нанизанных на горизонтальную линию? Это логотип San Yuan Design. Если Audi, создавая свои четыре кольца, отняла одно у эмблемы Олимпийских игр, то тут тайцы отомстили немецкому автопроизводителю. Видимо, из большой любви к мировому первенству. Но самое смешное, что выхлопная система - всего лишь имитация: патрубки ни к чему не присоединены.

Фото: www.weibo.com/acarfor
"Китайский Aurus" представил люкс-внедорожник и суперкар

О дизайне интерьера у San Yuan тоже своё представление, которое определённо придётся по вкусу цыганскому барону и китайцу из глухой провинции. Приборная панель, объединённая с комплексом мультимедиа, установлена достаточно высоко, чтобы водитель не разглядел дороги.

О силовом агрегате неизвестно ничего, но судя по тахометру с красной зоной в 6000 оборотов в минуту, это может быть турбированный двигатель, а селектор трансмиссии и две педали намекают на автоматическую коробку передач.

Вряд ли San Yuan Design будет выпускать этот концепт серийно, потому что инвесторов не найдётся. Напомним, в Тайване появился первый национальный автопроизводитель, который уже выпускает несколько моделей, в том числе кроссовер.

Россияне не могут позволить себе покупку пикапов
Honda представила хэтчбек, который легко спутать с концептом