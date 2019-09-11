Медведев: Надо развивать частные детские сады и группы присмотра

Государство практически обеспечило местами в дошкольных учреждениях детей от 3 до 7 лет, но надо развивать другие формы - частные садики и группы присмотра, чтобы сократить очереди там, где они еще остались, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

"Негосударственные виды детских учреждений при соблюдении всех правил, которых должно быть разумное количество, это как раз и есть выход из ситуации", - сказал глава правительства.

По его мнению, "группы присмотра, небольшие детские учреждения могут быть в каждом доме, не обязательно делать огромные детские сады". "Я думаю, это хороший путь", - заявил Дмитрий Медведев.