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11.09.2019 14:14
Рубрика: Власть

Медведев поддержал идею доплат медикам, отговаривающим женщин от абортов

Текст: Галина Мисливская

Проблема прерывания беременности по немедицинским причинам очень тонкая и требует таких же подходов, уверен премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он поручил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой подготовить предложения о стимулирующих выплатах медикам, которые оказывают психологическую помощь беременным женщинам в трудной жизненной ситуации.

"Это большая проблема, но она настолько тонкая, что не может решаться нормативным путем, - отметил глава кабмина в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24". - И запрет абортов не работает, и какая-то банальная тупая пропаганда не работает. Надо действовать так, чтобы стимулировать мам и в конечном счете семьи отказываться от этой процедуры и просто рожать детей".

Медведев напомнил, что больше половины абортов делается не по медицинским показаниям, причем женщины отказываются от рождения ребенка не только из-за нехватки денег или отсутствия жилья.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова уточнила, что, по последним данным, количество абортов в год составляет 576 тысяч, из них 290 тысяч - по желанию женщин. За последние четыре года их общее количество уменьшилось с 800 тысяч в год, и немедицинских прерываний - с 600 тысяч в год.

По мнению главы Минздрава, здесь сыграли роль в том числе "доабортные консультации с помощью социальной психологической помощи женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию". В прошлом году, по словам Скворцовой, удалось отговорить от прерывания беременности 15 процентов женщин, в итоге родилось более 40 тысяч детей. Она предложила выделить дополнительные средства на стимулирующие доплаты медицинским психологам и другим сотрудникам в женских консультациях и родильных домах.

"Если действительно за счет этой меры можно по сути спасти столько рождений, это большая прибавка для нашей страны, то на это нельзя жалеть денег. Подготовьте предложения", - ответил Дмитрий Медведев.

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