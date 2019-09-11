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11.09.2019 13:37
Рубрика: Власть

Медведев поддержал более гибкий рабочий график

Текст: Галина Мисливская
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал уйти от "классики" в трудовом законодательстве в сторону большей гибкости в организации рабочего времени. Такое мнение он высказал в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава кабмина отметил, что есть "классика" трудового законодательства - трудовой договор, восьмичасовой рабочий день, конкретное место работы. Однако "продолжительность рабочего времени, как и трудовое законодательство, меняется, очевидно, что и нынешнее трудовое законодательство уже не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений", добавил он.

Значительная часть людей работает просто дома, продолжил премьер, появилась целая когорта фрилансеров, и их количество каждый год увеличивается. "Причем это часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги, но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, обязанностью, например, приходить на работу в 9 утра", - отметил он.

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
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"Очевидно, что дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства, и в будущем с учетом цифровизации и появления большого количества роботов такого рода занятость будет все больше и больше распространяться", - завил Дмитрий Медведев. "Возможность регулировать различные трудовые отношения, как и трудовое время гибко, с учетом современного развития экономики, - это важнейшая государственная задача", - добавил он.

Наряду с "классикой" надо внедрить "гибкие формулы", считает глава правительства. Это может быть четырехдневная рабочая неделя или более короткий рабочий день, но с сохранением заработной платы. "Диспозитивность и вариативность точно надо внедрять. Тогда мы действительно будем двигаться к более спокойному регулированию трудовых отношений", - полагает Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Занятость Правительство Председатель Правительства Рынок труда Переход на четырехдневную рабочую неделю
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