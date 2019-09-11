Медведев поддержал более гибкий рабочий график

Глава кабмина отметил, что есть "классика" трудового законодательства - трудовой договор, восьмичасовой рабочий день, конкретное место работы. Однако "продолжительность рабочего времени, как и трудовое законодательство, меняется, очевидно, что и нынешнее трудовое законодательство уже не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений", добавил он.

Значительная часть людей работает просто дома, продолжил премьер, появилась целая когорта фрилансеров, и их количество каждый год увеличивается. "Причем это часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги, но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, обязанностью, например, приходить на работу в 9 утра", - отметил он.

"Очевидно, что дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства, и в будущем с учетом цифровизации и появления большого количества роботов такого рода занятость будет все больше и больше распространяться", - завил Дмитрий Медведев. "Возможность регулировать различные трудовые отношения, как и трудовое время гибко, с учетом современного развития экономики, - это важнейшая государственная задача", - добавил он.

Наряду с "классикой" надо внедрить "гибкие формулы", считает глава правительства. Это может быть четырехдневная рабочая неделя или более короткий рабочий день, но с сохранением заработной платы. "Диспозитивность и вариативность точно надо внедрять. Тогда мы действительно будем двигаться к более спокойному регулированию трудовых отношений", - полагает Дмитрий Медведев.