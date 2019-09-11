Медведев выступил за расширение рынка арендного жилья

Рынок арендного жилья в России составляет порядка 10%, отметил глава кабмина, в то время как в мире средний показатель - около 50%, а в ряде развитых стран, где жилье дорогое, даже 70-80%.

"Проблема развития рынка арендного жилья она не только экономическая, но и психологическая: нас так долго в прежние годы держали в модели, что не может быть жилья на праве собственности, - сказал Медведев. - Естественно, что когда произошло изменение экономической модели, большинство людей захотело получить жилье в собственность, чтобы ни от кого не зависеть и передать жилье по наследству".

Он считает, что "нужно объяснять, что аренда это тоже неплохо, если доходы позволяют это делать". По мнению премьера, у аренды есть свои достоинства по сравнению, например, с ипотекой или собственным жильем, которые привязывают человека к месту. "Мобильность людей в нашей стране существенно меньше, чем в других странах", - подчеркнул Медведев. "Арендное жилье - это полезная история, она повышает мобильность людей, они могут активно перемещаться по стране", - добавил он.

Впрочем, признал глава кабмина, на пути развития рынка арендного жилья стоят не только психологические, но и экономические проблемы. "Нам действительно надо стимулировать строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду", - сказал Медведев.