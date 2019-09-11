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11 сентября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации

Опубликован 11 сентября 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует данные Росстата о положении дел в регионах России

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации в соответствии с законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", за II квартал 2019 года (по состоянию на 28 августа 2019 года) 

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах Российской Федерации
(gif, GIF, 210 Кб)

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