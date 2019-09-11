Нурмагомедов так и не стал первым номером в абсолютном рейтинге UFC

Победивший в минувшие выходные Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов не смог опередить в абсолютном рейтинге UFC Джона Джонса и остался на второй строчке.

Руководство UFC обновило рейтинги сильнейших бойцов организации. В самом престижном из них - в абсолютной категории - первую строчку сохранил американец Джон Джонс, обладающий чемпионским поясом в полутяжелом весе.

Защитивший титул сильнейшего в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался на второй позиции, хотя после победы над Дастином Порье он говорил о том, что с нетерпением ждет нового рейтинга и верит, что сумеет опередить в нем всех. Впрочем, на днях глава UFC Дана Уайт признался, что для того, чтобы Хабиба все признали великим, ему нужно одержать еще пару побед. Хотя уже сейчас его послужной список выглядит идеальным - 28 боев и 28 побед.

В легком весе на второе место в рейтинге вышел Тони Фергюсон, который должен стать следующим соперником россиянина.