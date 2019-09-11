Ответственность водителей, перевозящих детей, усилят

Водителям, которые нарушают правила, когда в салоне находится ребенок, наказание будет суровее, а штрафы выше.

Соответствующее поручение дало правительство по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Министерству юстиции и МВД России поручено проработать вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними.

О чем, собственно, идет речь. В КоАП за некоторые нарушения предусмотрены штрафы и наказания не жесткие, а в каких-то рамках от и до. В статье 4.3 КоАП прописаны обстоятельства, отягчающие ответственность нарушителя. При наличии таких обстоятельств и при наличии вилки в санкциях нарушителю назначается максимальное наказание.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, речь не идет о том, чтобы каждую статью 12-й водительской главы КоАП дополнить еще одним пунктом, на случай если водитель перевозил детей. Речь идет о том, чтобы внести поправки в статью 4.3. То есть расширить перечень отягчающих обстоятельств, добавив в него перевозку детей.

Таким образом для таких водителей ответственность за нарушение, если есть вилка, будет максимальным.

Например, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч штраф установлен жесткий - 500 рублей. Поэтому если такое нарушение совершил водитель, перевозящий ребенка, то для него ничего не изменится. А вот за превышение скорости от 40 до 60 км/ч штраф установлен в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Впервые попавшемуся водителю за это нарушение назначат тысячу рублей. А водителю с ребенком - по максимуму, полторы тысячи.

Водитель, перевозивший в нетрезвом виде ребенка, лишится прав не на полтора, а на два года

Поручение появилось не просто так. В правительстве отметили, что за период с 2012 по 2018 год зафиксировано сокращение количества ДТП с участием детей на 4,5 процента. Тогда как в 2019 году отмечается рост данного показателя на 1,2 процента, а числа раненых в них детей - на 1,6 процента.

По данным Госавтоинспекции, за восемь месяцев этого года произошло 6243 ДТП с детьми-пассажирами. Это на 2,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибло 242 ребенка, что на 11,4 процента меньше, чем годом ранее. Травмы получили 7360 детей, что на 2,8 процента больше, чем в прошлом году.

Зато снижается количество аварий, при которых дети в машине были непристегнуты. Таких аварий за восемь месяцев произошло 554, что на 9,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погиб 41 ребенок, что на 6,8 процента меньше, чем в прошлом году, и ранено 670, что на 8,3 процента меньше.

За нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, ответственность в части 3 статьи 12.23 КоАП установлена однозначная - штраф 3 тысячи рублей.

За управление в нетрезвом виде часть 1 статьи 12.8 предусматривает штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Понятно, что водитель, перевозивший в таком состоянии ребенка, останется без руля на два года.