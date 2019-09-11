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11.09.2019 05:07
Рубрика: В мире

Почти 500 тысяч домов в пригороде Токио остались без света

Фото: REUTERS/ISSEI KATO Фото: REUTERS/ISSEI KATO
Фото: REUTERS/ISSEI KATO

Более 460 тысяч домов в японской префектуре Тиба продолжают оставаться без электричества. Специалисты энергетической компании TEPCO сегодня не смогут вернуть свет во все дома, так как объем работ слишком большой.

Напомним, два дня назад на восток Японии обрушился тайфун "Факсай". Жертвами непогоды стали три человека, еще 60 пострадали.

Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана "Дориан"

Ураганный ветер обрывал линии электропередач. Во многих районах Страны восхоядщего солнца не функционируют светофоры, из-за этого возникают проблемы на дорогах. Также остановлены сборочные конвейеры на некоторых заводах.

К работам по восстановлению инфраструктуры подключены подразделения Сил самообороны Японии.

В мире Восточная Азия Япония
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