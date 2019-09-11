Почти 500 тысяч домов в пригороде Токио остались без света

Более 460 тысяч домов в японской префектуре Тиба продолжают оставаться без электричества. Специалисты энергетической компании TEPCO сегодня не смогут вернуть свет во все дома, так как объем работ слишком большой.

Напомним, два дня назад на восток Японии обрушился тайфун "Факсай". Жертвами непогоды стали три человека, еще 60 пострадали.

Ураганный ветер обрывал линии электропередач. Во многих районах Страны восхоядщего солнца не функционируют светофоры, из-за этого возникают проблемы на дорогах. Также остановлены сборочные конвейеры на некоторых заводах.

К работам по восстановлению инфраструктуры подключены подразделения Сил самообороны Японии.