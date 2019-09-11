Появились подробности о состоянии Армена Джигарханяна

Состояние выписанного из больницы народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна - хорошее, и в театре уже ждут своего руководителя - на первую премьеру нового сезона, постановку "Тетка Чарли".

Об этом в среду передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.

"Армен Борисович чувствует себя хорошо, он был в театре на сборе труппы, но больше пока в театре не появлялся", - сказали в пресс-службе. Уточнив, что премьера "Тетки Чарли" состоится 27 сентября.

Джигарханян в очередной раз оказался в больнице в середине августа и провел там неделю.