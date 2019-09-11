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Появились подробности о состоянии Армена Джигарханяна

Новости
    11.09.2019, 19:20
Текст:   Олег Усков

Состояние выписанного из больницы народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна - хорошее, и в театре уже ждут своего руководителя - на первую премьеру нового сезона, постановку "Тетка Чарли".

Фото: Анна Сергеева/ РИА Новости
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Об этом в среду передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского драматического театра под руководством Джигарханяна.

"Армен Борисович чувствует себя хорошо, он был в театре на сборе труппы, но больше пока в театре не появлялся", - сказали в пресс-службе. Уточнив, что премьера "Тетки Чарли" состоится 27 сентября.

Джигарханян в очередной раз оказался в больнице в середине августа и провел там неделю.

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