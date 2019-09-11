Правительство Японии ушло в отставку

Кабинет министров Японии отправлен в отставку. В ближайшее время премьер Синдзо Абэ официально объявит новый состав правительства.

Ожидается, что сразу семнадцать министерств получат новых руководителей. При этом тринадцать человек встанут во главе ведомств впервые, передает телерадиокомпания NHK. В последний раз японский кабинет обновлялся в октябре 2018 года, однако тогда изменения были не столь масштабными.

Как передают японские журналисты, новым главой МИД станет Тосимицу Мотэги, который до этого занимал пост министра по делам восстановления экономики и был прямым участником торговых переговоров с США. По всей видимости, политик хорошо проявил себя на данном поприще, в связи с чем будет в ближайшее время отвечать за выстраивание дипломатического курса страны.

Теперь уже бывший глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно займет кресло министра обороны. Не менее серьезный пост, который позволит ему набраться опыта в новой сфере.

Некоторые специалисты отмечают, что Коно вполне может претендовать на премьерское кресло после ухода с поста Синдзо Абэ в сентябре 2021 года.

Покидает правительство министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который отвечал за развитие торговых отношений с Россией. Его заменит Иссю Сугавара.

Местные политические тяжеловесы - вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга - сохранят свои позиции в новом правительстве.

Местная пресса особое внимание обращает на фигуру молодого (ему всего 38 лет - прим. "РГ") и стремительно набирающего популярность Синдзиро Коидзуми, сына экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми.

Политологи прочат молодому политику большое будущее. Он впервые попал в состав правительства, возглавив министерство окружающей среды.

Кстати, в составе нынешнего кабинета оказалось две женщины. Сэико Хасимото, титулованная японская спортсменка, будет отвечать за подготовку к проведению Летней Олимпиады-2020 в Токио.

Средний возраст нового правительства составил 61,55 года, что на 1,85 года моложе показателя предыдущего состава министров. Самым опытным среди своих коллег является 78-летний Таро Асо.