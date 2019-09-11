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11.09.2019 14:21
Рубрика: Легковые авто

Презентация Nissan Juke на "автосалоне" во Франкфурте оказалась провальной

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Маркетологи Nissan придумали, как компания может одновременно сэкономить, не участвуя во Франкфуртском автосалоне, и получить свою долю "хайпа" на этом событии. Однако, судя по первой реакции публики и прессы, японцы несколько перестарались.

Речь идет о презентации нового Nissan Juke. Автомобиль рассекретили накануне международного автосалона IAA и пообещали выставить на публике "10 сентября во Франкфурте". Однако весь вчерашний день корреспондент "РГ" провел в безуспешных поисках павильона Nissan на автосалоне, недоумевая, почему тот не указан ни в одном из справочных материалов для журналистов.

Оказалось, что японская компания все-таки представила Juke, только в буквальном смысле в другом Франкфурте. А если точнее - во французской деревушке Frankfort. Здесь, буквально посреди поля, японцы установили палатку, в которой разместили два Juke.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive/
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Судя по фотографиям, размещенным в социальных сетях самого Nissan, интереса это действо не вызвало даже у местных репортеров. Ну а большинство автомобильных журналистов сейчас находятся во Франкфурте, который на Майне. И шутку компании оценить оказалось некому.

Напомним, Juke вслед за Renault Captur и Clio встал на платформу CMF-B и слегка вырос в размерах. Так, объем багажника у него уже сопоставим с Qashqai. При этом в моторной гамме кроссовера пока один литровый турбированный трехцилиндровый DIG-T мощностью 117 л.с. В паре с ним работают 6-ступенчатая "механика" или 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями.

"Фишками" новинки станут всевозможные интеллектуальные комплексы помощи водителю и обеспечения безопасности. На рынок модель может выйти уже в ноябре.

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#Nissan