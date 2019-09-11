Пушкинский сквер и памятник поэту украсят юбилейный Брест

Рядом с историческим зданием старого корпуса университета, спустя почти два столетия, вновь встретятся два гения славянских народов - Александр Пушкин и Адам Мицкевич. По договору между местными городскими властями и посольством России в Беларуси в областном центре будет установлен памятник "нашему все". Это подарок российской стороны к тысячелетию города, сообщает БЕЛТА. В Бресте к творчеству Александра Пушкина относятся с особым почтением, отмечает агентство. В честь него в городе над Бугом названы улица, лицей, университет и две библиотеки. А теперь его имя получит и новый сквер.

Правда, изначально скульптуру планировалось установить у главного входа в университет, который носит имя поэта. Но вскоре у проектировщиков появилось не менее удачное решение. Теперь коммунальная служба города проводит озеленение студенческого уголка, высадит новые деревца, проложит пешеходные дорожки, будут установлены лавочки и светильники. А украшением сквера и станет трехметровый памятник Пушкину, рассказал агентству представитель мэрии Сергей Жуков.

Кстати, литературоведы вспоминают, что, когда на вечере у писателя Сергея Соболевского, где Александр Сергеевич читал сцены из "Бориса Годунова", он впервые услышал Мицкевича, свободно говорившего и импровизировавшего на русском языке, Пушкин воскликнул: "Что за гений! Что за священный огонь!".

Установку памятника, пояснил Жуков, профинансирует российская сторона. Все работы по благоустройству планируется завершить в течение месяца, а открытие скульптурной композиции намечено уже на середину октября.