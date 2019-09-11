Новости

В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура 12:08
На юго-востоке столицы ночью пахло сероводородом 12:06
Многоэтажку в Тюмени "затерроризировали" полевые хомяки 12:06
Во Франкфурте показали самый проходимый внедорожник в мире 12:04
У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми 12:03
Трансляция: Дмитрий Медведев, бизнес и эксперты - о достижении целей развития 12:00
Вышел трейлер постапокалиптического сериала "Смотри" с "кхалом Дрого" 11:55
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой 11:50
На Алтае пенсионеру удалили гигантскую опухоль почки 11:47
Археологи нашли новые изображения на Шалаболинской писанице 11:41
СМИ: У Александра Розенбаума обнаружили рак, артиста прооперировали 11:39
Видео: В Рязани мужчина расстрелял палатку с шаурмой 11:36
На Кубани полковника МВД заподозрили во взятке в 550 тыс рублей 11:30
Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото 11:26
Создатели "Мистера Мерседеса" экранизируют новую книгу Стивена Кинга 11:24
Московский областной перинатальный центр признан лучшим в России 11:21
СМИ: атомные подлодки проекта "Борей-А" могут вооружить "Калибрами" 11:16
В Астраханской области три человека погибли при пожаре 11:15
Видео: водитель спас котенка за мгновения до гибели 11:14
Резкое похолодание придет в Московский регион в выходные 11:06
Ученые впервые обнаружили гены левши 11:04
Новый альянс во главе с Renault-Nissan не сложился 11:00
В Удмуртии подростки избили сверстницу 10:59
Стала известна возможная причина пожара под Нижним Новгородом 10:52
Овечкин рассказал о своем отношении к протестам в Москве 10:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 10:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сколько россияне тратят на бытовые услуги

Текст: Юлия Кривошапко
Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. Платное телевидение и онлайн-кинотеатры, напротив, стали доступнее: средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%. А вот за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше. К таким выводам пришли аналитики "Яндекс.Денег", изучив траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев этого года. В исследовании учитывались платежи за мобильную связь, коммунальные услуги, домашний интернет и телевидение.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Платное телевидение

Если смотреть по всем регионам вместе, то средний чек россиян за платное ТВ составляет 880 рублей. Больше всего на телеконтент тратят в Воронеже - 1033 рубля. Это единственный город в России, где средний чек за год вырос (на 10%). Самый маленький средний платеж за телевидение - в Новосибирске (633 рубля). Сильнее всего этот показатель сократился за год в Перми - на 49% (до 666 рублей) и в Уфе - на 33% (до 690 рублей).

Мобильная связь

Фото: photoxpress
Россиянам возместят часть расходов на медикаменты

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге - в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек ниже - 444 рубля, а самый маленький он в Омске - 238 рублей. Сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске - на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).

Коммунальные услуги

Если смотреть по всем регионам вместе, средний чек за коммунальные услуги составляет 3008 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос за год в Самаре - на 15%, до 2718 рублей. Самые большие средние платежи за ЖКУ - в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей соответственно), самые маленькие - в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей). Заметнее всего средний чек упал в Новосибирске (почти на 22%) и Воронеже (на 17%).

Заметно сократилась за год доля пользователей, которые платят за ЖКУ с компьютеров и ноутбуков, - с 90% до 79%. При этом все больше людей рассчитываются за коммунальные услуги со смартфонов: годом раньше таких пользователей было 9,8%, сейчас - 21%.

Домашний интернет

Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей. Сильнее всего он увеличился за год в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей. В то же время средний чек в этом городе - один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего - в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место. А дороже всего домашний интернет обходится в Санкт-Петербурге и Челябинске - в этих городах платят в среднем по 712 и 698 рублей соответственно.

Фото: iStock
Среднемесячная зарплата в РФ в первой половине года увеличилась на 1,9%

В исследовании сравнивались платежи за январь - август 2019 года и за такой же период годом ранее. Пользователи оплачивали бытовые услуги на сайте и в приложении "Яндекс.Денег". Учитывались также платежи россиян через платежное решение - "Яндекс.Кассу" на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги.

При составлении рейтингов учитывались платежи как управляющим компаниям и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и отдельным поставщикам газа, электричества и т.д.

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Яндекс Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица ЦФО Воронежская область Воронеж СФО Новосибирская область Новосибирск ПФО Пермский край Пермь ПФО Башкортостан Уфа СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Синдзо Абэ отправил кабмин в отставку
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции