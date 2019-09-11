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11.09.2019 22:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Роковые овертаймы

"Спартак" проиграл из-за курьезного гола
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 204(7962)
Одним из самых ярких событий в Континентальной хоккейной лиге стал поединок в Москве, где "Спартак" принимал одного из лидеров чемпионата омский "Авангард". Боевой матч завершился удивительным образом.

Во втором периоде "красно-белые" пропустили дважды с разницей в 20 секунд, когда отличились Свен Андригетто и Евгений Грачев. Но еще до перерыва спартаковцы усилиями Кокарева разрыв сократили, а Кулик в середине третьего периода сделал счет 2:2. Победителя пришлось определять в овертайме, где все закончилось откровенным курьезом. После броска Тейлора Бека вратарь москвичей Павел Хомченко, для которого игра стала дебютом на высшем уровне, парировал шайбу. Но, пытаясь ее накрыть и зафиксировать, голкипер сам забросил ее в сетку. Поначалу никто даже не понял, что произошло. А на лице главного тренера "Спартака" Олега Знарка читалось неподдельное изумление. Его команда проиграла самым нелепым образом - 2:3.

Фото: instagram
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Интересно, что из пяти спартаковских матчей на старте сезона три завершились в овертайме. И все три "красно-белые" проиграли. Всего же москвичи уступили в четырех встречах, в том числе в трех подряд. Мягко говоря, не самое впечатляющее начало от тренера, выигрывавшего Кубок Гагарина, Олимпиаду и чемпионат мира. Но пока Олег Знарок не склонен драматизировать ситуацию. Да и Хомченко за ошибку ругать не стал.

- Нужно забивать больше голов, тогда все будет в порядке, - сказал Знарок на пресс-конференции. - Естественно, Хомченко немножко нервничал: первый матч с солидной командой, такая ответственность. Несмотря на этот гол в овертайме, у него есть будущее.

Сам виновник подтвердил журналистам, что после игры и тренер, и партнеры его ни в чем не винили. "Я хотел шайбу накрыть, подвести ее к себе и прижать. Получилось, что махнул, и она дальше покатилась. Я не увидел, смотрю - она уже воротах", - рассказал Павел о злосчастном эпизоде.

Интересно, что наставник "Авангарда" Боб Хартли от такой победы был не в восторге. "Думал, шайба была у вратаря в ловушке, но потом посмотрел на лавку, увидел, что наши игроки радуются, а шайба - в воротах. Я так и не увидел нашу победу", - сказал он. Подчеркнув тем самым, что "ястребам" помог счастливый случай, не более того.

В матчах, прошедших в среду, владивостокский "Адмирал" проиграл дома "Трактору" 1:3, а "Амур" в Хабаровске с аналогичным счетом уступил "Барысу". Встречи "Нефтехимик" - "Металлург" Мг, "Северсталь" - "Йокерит" и "Торпедо" - ЦСКА завершились после подписания этого номера в печать.

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