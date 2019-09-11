Количество аварий по вине нетрезвых водителей в столице довольно резко снизилось, также значительно сократилось количество выявленных нетрезвых водителей. Впрочем, Госавтоинспекцию МВД России больше беспокоят те, кто повторно садится за руль в нетрезвом виде.

Московская ГАИ проанализировала аварийность с участием водителей в состоянии опьянения. По итогам 8 месяцев этого года количество ДТП с такими водителями, в которых погибли и пострадали люди, снизилось на 32 процента по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году произошло 242 таких аварии, то в этом - 164. Число погибших в них сократилось более чем в два раза - на 57 процентов. А количество пострадавших снизилось на 27 процентов.

Также снизилось количество выявленных в нетрезвом виде водителей. Так, по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях привлечено 8024 водителя, из них за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения - 1310 и в состоянии опьянения - 6714 участника дорожного движения. Снижение по сравнению с прошлым годом составило 26 и 18 процентов соответственно.

Кроме того, Госавтоинспекция Москвы проанализировала состояние аварийности в округах столичного региона. Наибольшее количество аварий с участием нетрезвых водителей, где погибли и пострадали люди, произошло в Юго-Восточном административном округе Москвы. Здесь по итогам 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 28 подобных аварий. В Южном округе произошло 25 таких ДТП. В Восточном округе - 17, в Северном - 16.

На территории Московской кольцевой автодороги зарегистрировано 14 аналогичных происшествий. По 11 ДТП с участием нетрезвых водителей совершено в Северо-Восточном округе и на территории Новой Москвы.

В то же время в Госавтоинспекции МВД России посчитали, сколько раз за полтора года в стране попадались водители за повторное управление в нетрезвом виде. Так, из 772,4 тысячи фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения 339 человек попадались по три раза, 43 водителя задерживались по четыре раза, и один нарушитель привлекался к ответственности шесть раз.

Ранее МВД направляло в правительство предложение о введении конфискации автомобиля в качестве обеспечительной меры. Однако эти предложения пока не рассмотрены.

Также уже давно есть поручение и президента, и правительства о создании минздравом базы данных, из которой МВД могло бы получать информацию, есть у человека ограничения или вовсе запреты на управление машиной по состоянию здоровья. Однако такой базы пока не создано. Медики боятся раскрыть врачебную тайну. Хотя ГИБДД диагнозы не нужны. Только ответ: есть ограничения или нет.

Некоторые наркологи сомневаются в необходимости раскрытия такой информации. Ведь на учет к ним попадают те, кто лечится от алкоголизма, а за рулем чаще попадаются те, кто получает от этого удовольствие. То есть ни на каких учетах не стоит.

А как у них

В Испании женщину оштрафовали на 1000 евро за езду по улицам Сарагосы на электросамокате в пьяном виде. Внимание полиции она привлекла самым банальным образом - врезавшись в дерево. Тест на алкоголь дал положительный результат: 0,65 миллиграмма алкоголя на литр, тогда как максимально допустимый уровень для водителей, к которым женщина была приравнена, составляет 0,25 миллиграмма. Если бы она сидела за рулем машины, лишилась бы права управлять автомобилем на срок от 1 до 4 лет (при этом суд мог бы приговорить ее также к тюремному заключению или общественным работам). Штрафы за езду на электросамокатах в пьяном виде в Испании выписываются не столь уж редко, но обычно они составляют 500 евро (когда уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет от 0,26 до 0,50 миллиграмма на литр). Штраф в 1000 евро был выписан за все время лишь во второй раз. Генеральная прокуратура Испании обратила внимание, что инцидентов с участием электросамокатов становится все больше. В 2018 году было зарегистрировано свыше 270 таких случаев. По словам представителей правоохранительных органов, пользователи электросамокатов не соблюдают никаких правил, создают риск для жизни и здоровья как для себя, так и для других. В Мадриде, Барселоне, Валенсии разработали правила пользования "индивидуальными транспортными средствами" в зависимости от их веса и мощности двигателя. Запрещено кататься на электросамокатах по тротуарам и развивать скорость выше 25 километров в час.

Подготовил Юрий Когалов.