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11.09.2019 10:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проблемы с оплатой проезда в метро Москвы устранят за несколько часов

Текст: Светлана Батова

В столичном метрополитене пообещали устранить проблемы с оплатой картами на турникетах в течение нескольких часов. Сложности наблюдаются на стороне банка-экваера, который ведет работу по обновлению программного обеспечения. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter подземки.

В сентябре платежные системы МИР и Mastercard объявили о значительных скидках пассажирам, оплачивающим проезд в метро с помощью карт бесконтактных платежей. Пассажиры с удовольствием пользовались акцией - после оплаты кэшбэк возвращается на карту.

Тем не менее, в последние дни в соцсетях появилось множество сообщений о том, что карты не срабатывают. 11 сентября проект "Едем по Москве" опубликовал список из нескольких десятков станций, на которых пользователи испытывали трудности с оплатой: "Митино", "Беговая", "Проспект Мира" (радиальная), "Селигерская", "Фрунзенская", "Китай-город" и многие другие. В частности, пассажиры жаловались на выключенные турникеты, турникеты, которые не видят карту, а также турникеты, которые списывают деньги, но не открывают створки.

По итогам продажи указателей на аукционе метро получит почти три четверти миллиона рублей
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