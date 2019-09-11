Проблемы с оплатой проезда в метро Москвы устранят за несколько часов

В столичном метрополитене пообещали устранить проблемы с оплатой картами на турникетах в течение нескольких часов. Сложности наблюдаются на стороне банка-экваера, который ведет работу по обновлению программного обеспечения. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter подземки.

На некоторых станциях метро наблюдается сбой в работе бесконтактной оплаты проезда на турникетах. Банк-эквайер ВТБ уже ведет работу по обновлению ПО – проблема должна быть решена в течение нескольких часов. Приносим извинения за временные неудобства. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 сентября 2019 г.

В сентябре платежные системы МИР и Mastercard объявили о значительных скидках пассажирам, оплачивающим проезд в метро с помощью карт бесконтактных платежей. Пассажиры с удовольствием пользовались акцией - после оплаты кэшбэк возвращается на карту.

Тем не менее, в последние дни в соцсетях появилось множество сообщений о том, что карты не срабатывают. 11 сентября проект "Едем по Москве" опубликовал список из нескольких десятков станций, на которых пользователи испытывали трудности с оплатой: "Митино", "Беговая", "Проспект Мира" (радиальная), "Селигерская", "Фрунзенская", "Китай-город" и многие другие. В частности, пассажиры жаловались на выключенные турникеты, турникеты, которые не видят карту, а также турникеты, которые списывают деньги, но не открывают створки.