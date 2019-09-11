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11.09.2019 09:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России подсчитали расходы граждан на домашний быт

Текст: Екатерина Ясакова
Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, говорится в исследовании сервиса "Яндекс. Деньги" (есть у "РГ").
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На телевидение и онлайн-кинотеатры расходы наоборот уменьшились на 13 процентов и составили в среднем 880 рублей.

Фото: iStock
Стало известно, что россияне чаще всего покупают в интернете

Что касается мобильной связи, то средняя цена по стране - 344 рубля. Больше всего чек в Волгограде и Санкт-Петербурге (по 671 и 541 рублю соответственно). В столице стоимость составляет 444 рубля. Самый бюджетный вариант можно найти в Омске, где пользователи тратят в среднем 238 рублей.

Домашний интернет в месяц в России стоит порядка 598 рублей. Самые внушительные суммы придется заплатить в Красноярске (938 рублей) и Санкт-Петербурге (712 рублей).

Коммунальные услуги обходятся россиянам в среднем 3008 рублей. Самая высокая цена была зафиксирована в Казани (5970) и в Москве (3937 рублей). Небольшие деньги за ЖКУ платят в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей).

Экономика Отрасли Связь Компании Информационные технологии Яндекс Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь ЦФО Воронежская область Воронеж ЮФО Волгоградская область Волгоград СЗФО Санкт-Петербург СФО Красноярский край Красноярск СФО Омская область Омск
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