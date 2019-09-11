В Рыбинске отменили реформу русской орфографии 1918 года. Нет, в школах здесь по-прежнему учат современному русскому языку, в учреждениях на нем же пишут циркуляры и отчеты, а вот уличный рекламный язык "вспомнил прошлое": с 2017 года в историческом центре города создают уникальный "Музей живой старинной вывески под открытым небом".

...Красная площадь. Нестандартная плитка под ногами, гроздья "исторических" фонарей, аккуратные обновленные фасады двухэтажных дореволюционных домов, на них вывески с "ерами" и "ятями", роскошный вид на красивейшее здание бывшей хлебной биржи... В 2017 году минстрой признал реконструкцию этой площади одной из лучших практик по благоустройству городских пространств.

Именно тогда в старинном купеческом городе впервые воплотилась идея размещать на домах вывески, соответствующие времени их постройки.

- Я делал афиши к своим концертам в дореволюционном стиле, - рассказывает ее автор, рыбинский музыкант Дмитрий Кузнецов, - и начал обращать внимание на фотографии попадавшихся в интернете дореволюционных витрин и вывесок. Я был просто очарован и чем больше узнавал о тонкостях создания этих вывесок, тем больше они меня завораживали. Подумалось, что здорово и уникально было бы добавить художественную составляющую к архитектуре того времени, когда центр города активно застраивался. Подчеркнуть ее. Я предложил идею городскому руководству и очень благодарен, что она была услышана и поддержана.

С тех пор уличная реклама в стилистике конца XIX - начала XX века появилась на Соборной площади, на улицах Стоялой и Крестовой, в Преображенском и Вознесенском переулках. Но если первые "старинные" вывески (на Красной площади) были из пластика, то потом их начали делать из натуральных материалов и с соблюдением технологий позапрошлого века: металл, дерево, ковка, резьба, аутентичные краски, никаких саморезов - вместо них специальные заклепки. Сейчас уже почти готовы две первые живописные фасадные вывески для продуктового магазина с вручную нарисованными батонами, колбасой, ананасами, виноградом: они будут стоять по обе стороны от входа. Кстати, изобразила все эти яства на специально подготовленных металлических щитах художник и декоратор Рыбинского драмтеатра Нина Матвеева.

Такой своеобразный музей под открытым небом может принести только плюсы

Не все представители бизнеса, от которого власти потребовали привести наружную рекламу в соответствие с обновленными правилами благоустройства, новую идею оценили сразу. По признанию главы Рыбинска Дениса Добрякова, сложности были, да и сейчас кое-где остаются. Но в основном предпринимательское сообщество поняло, что такой своеобразный музей под открытым небом может принести только плюсы.

- Мы потратили на реконструкцию Красной площади 12 миллионов рублей, - уточняет глава. - В ответ от предпринимателей получили около 30 миллионов вложений. То есть если мы приходим с нормальными идеями, бизнес откликается, особенно когда понимает, что это может принести доход.

Включились в "игру" даже федеральные торговые сети и банки. Например, на открытие непривычной, но уникальной вывески рыбинского филиала одного из банков приезжало ни много ни мало головное руководство, признавшее, что да, необычно и весьма привлекательно.

А в этом году городские власти замахнулись на реконструкцию главной рыбинской улицы - Крестовой. Чтобы, как говорится, соответствовать. Задумали не просто закатать ее в новый асфальт, а поставить красивые литые фонари, вместо троллейбусных столбов-карандашей установить другие - с витиеватыми светильниками, на тротуарах уложить плитку, уродливые ограждения проезжей части поменять на столбики с цепями, а собственников заставить обновить фасады.

Ремонт сейчас в самом разгаре - работают деньги федеральные, областные и городские. Частные, конечно, тоже. И хотя рядом со стилизованными вывесками пока нередко еще соседствуют современные, а в некоторых "старинных" (изготовленных до образования специальной комиссии при горадминистрации) есть смешные ошибки, уже очевидно, что единственный в своем роде музей реальных, работающих старинных вывесок состоялся.

- Легче всего сделать в историческом здании еще одну точку продажи булавок и всего остального и забыть, как родился и существовал этот город. А можно те же булавки представить совсем по-другому - используя историческое наследие, - убежден Денис Добряков.

Комментарий

Михаил Ильин, президент Ярославского отделения Русского географического общества:

- Это уникальный проект. То, что мы увидели, впечатляет своей системностью, организацией, подходом, тем, сколько вложено в это дело души. Проект хорош не только тем, что он возвращает нам нашу историю, это и есть живая история. И я не сомневаюсь, что он будет поддержан Русским географическим обществом, потому что одна из задач, стоящих перед РГО, - это популяризация исторических, географических знаний, привлечение внимания общественности к объектам нашего историко-культурного наследия и содействие внутреннему и въездному туризму. Я считаю, что рыбинский проект должен стать началом чего-то большего, а именно - распространения этого опыта на другие города нашей страны. Мы представим этот замечательный проект на получение гранта РГО.