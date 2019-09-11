Пострадавших при взрыве в Находке перевели из реанимации

Двух пострадавших при взрыве в жилом доме в приморской Находке перевели из реанимации, где они провели около двух недель, в стационар, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской больницы.

По его словам, сейчас у обоих стабильное состояние средней степени тяжести.

Напомним, взрыв произошел в Находке на первом этаже четырехэтажного дома по улице Заводская, 16, 26 августа в 17.30 по местному времени. По предварительным данным, взорвалась боевая граната.

В результате ЧП погибли два человека. Еще двое получили ранения. Здание не разрушено.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.