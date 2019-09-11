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11.09.2019 06:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Особенные первоклашки

В Омске дети-аутисты пошли учиться в обычную школу
Текст: Наталья Граф
Российская газета - Неделя - Сибирь № 203(7961)
В Омской области начался эксперимент по инклюзивному обучению детей с расстройствами аутистического спектра.
Главное - чтобы ребенку было комфортно на занятиях. Фото: Владимир Казионов Главное - чтобы ребенку было комфортно на занятиях. Фото: Владимир Казионов
Главное - чтобы ребенку было комфортно на занятиях. Фото: Владимир Казионов
Фото: iStock
В Москве построена самая большая в России школа

В первый класс обычной городской школы N 21 пришли пять особенных учеников. Еще восемь таких ребятишек сели за парты в городской школе N 130.

- Это мой коридор, мой! - эмоционально делится впечатлениями первоклассник Даня. - Мой коридор! Моя школа!

На перемене Даня бегает вместе с новыми друзьями и на первый взгляд ничем не отличается от других первоклашек. Но на самом деле ему нужен постоянный контроль со стороны взрослых. Невозможно предугадать, что произойдет с ним в следующий момент. У аутистов нет чувства страха. Их могут пугать привычные нам вещи, а по-настоящему опасные - нет. Поэтому в классе рядом с Даней постоянно находится воспитатель - тьютор. Его задача - помочь ребенку влиться в образовательный процесс и сделать пребывание в школе комфортным и безопасным. Он фиксирует успехи и достижения особенного ученика и помогает ему осваивать материал. Возможно, уже через несколько дней Даня сможет высидеть за партой до конца урока. А может быть, ему понадобится на это полгода.

Несмотря на то, что в России принят закон об инклюзии, система обучения в обычной школе на детей-аутистов не рассчитана.

- Необычного ребенка направляют в коррекционную школу для детей с задержкой психического развития, - поясняет мама особенного первоклассника Юлия Шевлягина. - Но спустя несколько месяцев педагоги настоятельно рекомендуют родителям забирать его на домашнее обучение - из-за особенностей поведения.

- В результате аутизм только усугубляется, - считает куратор ресурсного класса Анна Юрченко. - Ведь ребенок, который и так стремится отгородить себя от всего мира, к тому же оказывается запертым в четырех стенах. Конечно, дома его научат и читать, и писать, но использовать эти знания в обществе он не сможет. У него не будет возможностей социальной адаптации.

Два года назад родители маленьких омичей, страдающих аутизмом, обратились за помощью в общественную организацию "Планета друзей".

- В соседнем Новосибирске открыто уже несколько специальных классов для особенных школьников, - отмечает руководитель "Планеты друзей" Наталья Мишенина. - Такая образовательная модель обязательно должна быть и в Омске. На учете у медиков в нашем городе стоит более ста ребятишек с аутизмом. Но на самом деле их в разы больше. Просто врачи ставят этот диагноз крайне неохотно. В основном говорится о расстройствах психического спектра. Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с этим диагнозом растет на тринадцать процентов в год. Сегодня аутизм называют болезнью цивилизации. Его нельзя вылечить, но с ним можно жить. Но для этого ребенку необходимо общаться и учиться со сверстниками.

Проект "Хочу в школу" поддержали все - Фонд президентских грантов, министерства социального развития и образования Омской области, спонсоры, родители и волонтеры. Часть средств на его реализацию удалось собрать с помощью краудфандинга. Около двух миллионов руб-лей ушло на оснащение классов, приобретение специального оборудования и подготовку тьюторов. Специалистов такого уровня в городе катастрофически не хватает. Между тем именно тьюторы помогают педагогам справляться с возникающими трудностями в обучении особенных учеников, которые они не могут преодолеть самостоятельно.

В школе N 21 дети с аутизмом зачислены в общие классы, но на занятиях их сопровождают воспитатели. При возникновении нештатной ситуации они могут продолжить урок в соседнем ресурсном классе. Здесь обустроена сенсорная зона, где ребята могут сбросить напряжение либо, наоборот, подзарядиться энергетически, а также уголок, чтобы побыть в одиночестве.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Такая модель обучения позволяет ребятам учиться вместе с одноклассниками и при этом усваивать учебную программу в соответствии со своими возможностями, отмечают в "Планете друзей".

В школе N 130 используется другая модель инклюзивного образования. Особенные дети учатся здесь в отдельном классе, а со сверстниками пока встречаются только на переменах.

Какая из них окажется эффективнее - покажет время.

Мнение

Татьяна Солодянкина, мама ребенка-аутиста:

- У нас наконец-то появился реальный шанс вернуть наших детей в общество. А обществу, между прочим, инклюзивное обучение необходимо не меньше, чем нам. Прежде всего для развития толерантности.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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