Видео: водитель спас котенка за мгновения до гибели

Не иначе как "человеком-молнией" и "югорским кэтменом" прозвали пользователи интернета водителя из Омской области, вытащившего из-под колес авто котенка, которого буквально через считанные секунды ждала неминуемая гибель.

Инцидент произошел возле одной из школ поселка Саргатское, что в Омской области.

Серебристый Chevrolet остановился перед пешеходным переходом. В этот момент под его колеса забежал рыжий котенок, перебегавший дорогу. Водитель легковушки вряд ли мог видеть этот момент, а потому, пропустив школьников, начал трогаться.

Мужчина из стоявшего позади авто быстро понял, что дело идет к трагедии, посигналил и стремительно выбежал из машины. Через пару мгновений он уже держал котенка в своих руках.

Еще через несколько секунд животное оказалось на тротуаре. В соцсетях утверждают, что у котенка уже появились хозяева.

На попавший в Сеть видеоролик обратили внимание и западные СМИ. Так, британский ресурс назвал россиянина из ролика "человеком-молнией, который вырвал милого котенка из смертельной опасности".