Новости

Сбербанк до конца года может понизить ставки по ипотеке 15:15
Медведев: Надо облегчить иностранным выпускникам вузов получение гражданства 15:14
На острове Эвбея найдена крепость VI века до нашей эры 15:13
Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США 15:07
В Югре мужчина застрелил знакомого после просьбы разуться 15:06
Германии грозит массовое сокращение больниц из-за нехватки медсестер 15:06
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть 15:06
На Урале без вести пропал чемпион России по сноуборду 14:57
Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака 14:42
В Сургуте на фасаде дома нарисовали портреты пилотов севшего в поле А321 14:38
В центре Москвы благоустроены "театральные" улицы и переулки 14:32
Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому 14:30
Антропологи показали, как выглядел череп человека 300 тысяч лет назад 14:28
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете 14:25
Презентация Nissan Juke на "автосалоне" во Франкфурте оказалась провальной 14:21
В "Яндекс. Такси" отреагировали на жалобу Gett в ФАС 14:19
Медведев поддержал идею доплат медикам, отговаривающим женщин от абортов 14:14
Петербургские ученые нашли следы неолита в бывшем имении Ломоносова 14:13
Раскрыта тайна происхождения комет Солнечной системы 14:12
Песков назвал трагедию в Беслане темой, касающейся всей страны 14:10
Ученые: Мясо птицы не так безопасно, как считалось ранее 14:10
В Коми ученицы разыграли учителя и сообщили о бомбе в ее доме 14:09
В Карелии на девочку упали футбольные ворота 14:09
В поселки Коми снова стали заходить волки 14:08
Видео: 11 авто перевернулись на гонках на одном и том же повороте 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В поселки Коми снова стали заходить волки

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Жителей ряда поселков Удорского района предупредили об опасности встречи с волками. В августе в поселке Ёдва волк загрыз девочку, сейчас возле населенного пункта местные жители снова видят следы хищников, а в соседнем Мозындоре волки ходят у жилых домов.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
На Вологодчине в дикую природу выпустили четверых медвежат-сирот

Напомним, в начале августа в этом поселке произошла страшная трагедия. Вечером волк напал на 14-летнюю девочку и загрыз ее. Власти в спешном порядке выдали разрешение на отстрел десяти волков и трех медведей. Но смогли подстрелить только одну волчицу.

- Волки, конечно, вокруг поселка ходят, но на территорию не заходят. Собаки у нас не пропадают, хотя следы диких зверей замечаем. Вот в соседних поселках сложнее ситуация. В Глотово, например, корову задрали. Мы, как сельская власть, можем только повесить информационное сообщение и предупредить жителей быть бдительнее. Полномочий на отстрел у нас нет, - сказал "РГ" глава селького поселения Ёдва Николай Онищук.

Кстати, не так давно еще в одном поселке Удорского района - Вожском местная жительница из окна своего дома сняла на видео медведя, который разгуливал по деревянным мосткам в поселке. "РГ" писала об этом ЧП.

Поэтому жители поселков опасаются ходить вечером по улицам, прежде всего боятся за своих детей. В администрации Удорского района их призывают к осторожности. Чиновники на своем сайте опубликовали листовку, как вести себя при встрече с диким зверем.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев дал поручение прекратить действие советских нормативов с 2020 года
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы