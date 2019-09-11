В поселки Коми снова стали заходить волки

Жителей ряда поселков Удорского района предупредили об опасности встречи с волками. В августе в поселке Ёдва волк загрыз девочку, сейчас возле населенного пункта местные жители снова видят следы хищников, а в соседнем Мозындоре волки ходят у жилых домов.

Напомним, в начале августа в этом поселке произошла страшная трагедия. Вечером волк напал на 14-летнюю девочку и загрыз ее. Власти в спешном порядке выдали разрешение на отстрел десяти волков и трех медведей. Но смогли подстрелить только одну волчицу.

- Волки, конечно, вокруг поселка ходят, но на территорию не заходят. Собаки у нас не пропадают, хотя следы диких зверей замечаем. Вот в соседних поселках сложнее ситуация. В Глотово, например, корову задрали. Мы, как сельская власть, можем только повесить информационное сообщение и предупредить жителей быть бдительнее. Полномочий на отстрел у нас нет, - сказал "РГ" глава селького поселения Ёдва Николай Онищук.

Кстати, не так давно еще в одном поселке Удорского района - Вожском местная жительница из окна своего дома сняла на видео медведя, который разгуливал по деревянным мосткам в поселке. "РГ" писала об этом ЧП.

Поэтому жители поселков опасаются ходить вечером по улицам, прежде всего боятся за своих детей. В администрации Удорского района их призывают к осторожности. Чиновники на своем сайте опубликовали листовку, как вести себя при встрече с диким зверем.