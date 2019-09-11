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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экстренно севший в Краснодаре лайнер Red Wings вылетел в Анталью

Самолет компании Red Wings, совершивший незапланированную посадку в аэропорту Краснодара, вылетел в Анталью после устранения технической неисправности.

Рейс из Новосибирска в Москву отложили из-за неисправности самолета

Речь идет о рейсе WZ 5005. Лайнер Airbus A321 в 19:28 вылетел из московского аэропорта Домодедово, развернулся над Черным морем и в 22:07 приземлился в городе на юге России. На борту находились 215 пассажиров. Никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме.

"Причиной изменения маршрута стал отказ радиосвязи", - сообщил ТАСС источник в авиационных службах. Неисправность незначительная, ее устранили техники в аэропорту. И в 00:52 по местному времени Airbus A321 вылетел в Анталью.

Происшествия Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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