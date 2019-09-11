В столице Кубани прошли "круглый стол" под названием "Актуальные проблемы соблюдения прав ребенка при раздельном проживании родителей" и посвященный этой проблеме научно-образовательный семинар. Среди организаторов были специалисты Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Участником мероприятия стала и корреспондент "РГ".

Преодолевая барьеры

Если бывшие супруги после развода становятся врагами, то больше всего от этого страдают их дети. Особенно когда дележ нажитого добра становится для взрослых важнее, чем судьба ребенка. Как защитить хрупкую детскую психику, права и интересы ребенка при раздельном проживании родителей? Эта тема объединила участников "круглого стола", за которым собрались работники Фемиды, судебные эксперты и приставы, педагоги, психологи и юристы. Инициатором его проведения стала Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия стратегических инициатив".

Это уже вторая встреча, которая проводится в рамках соглашения Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае и Академии стратегических инициатив. На реализацию совместного проекта был получен президентский грант. В январе экспертный "круглый стол" и семинар "Психолого-правовые аспекты судебных споров о месте жительства и порядке общения с детьми" состоялся на базе министерства труда и социального развития Кубани. Разговор с участием представителей всех муниципалитетов касался создания условий для эффективного межведомственного взаимодействия заинтересованных органов, призванных обеспечивать соблюдение прав несовершеннолетних в регионе.

По итогам встречи была принята резолюция с рекомендациями всем уполномоченным органам. Минтруд региона получил задание - разработать методические указания с четким описанием целей, задач, прав, обязанностей и ответственности сотрудников органов опеки и попечительства в исполнительных производствах, связанных с воспитанием детей. А председателя краевого суда попросили обратить внимание судов районного звена на важность заключения мирового соглашения и медиативного разрешения споров между бывшими супругами о месте проживания детей.

Аналогичные мероприятия прошли еще в восьми субъектах РФ. По их итогам в региональные ведомства направлены рекомендации с четким алгоритмом действий в сфере защиты прав ребенка. Этой теме была также посвящена Всероссийская научно-практическая конференция, состоявшаяся в Москве в конце мая. И вот на прошлой неделе разговор продолжился в Краснодаре, где в январе стартовал данный проект. Заседание, которое состоялось в здании краевого суда, открыла кубанский детский омбудсмен Татьяна Ковалева.

Суд да дело

- Ежегодно у нас растет число обращений по поводу конфликтов из-за детей разведенных супругов, - сказала она. - Анализ показывает, что в других регионах ситуация похожая. Нам вместе нужно решать эту проблему с минимальными потерями для ребенка.

Заместитель начальника главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде РФ Вадим Зиятдинов отметил, что потерпевшей стороной в семейных спорах всегда становится ребенок.

- Для его защиты уполномоченным органам необходимо выработать стратегию совместных действий, что мы стараемся делать в ходе реализации этого проекта, - подчеркнул он. - Анализируя результаты состоявшихся семинаров, сталкиваемся с проблемами, которые требуют законодательного урегулирования. В ближайшее время намерены подключить к этой работе членов Совета по правам человека при президенте страны.

Больше всего приставы не любят исполнять вердикты судов, в соответствии с которыми нужно отобрать ребенка у одного из родителей

Если родителям не удается договориться, с кем останутся дети после развода, они идут в суд. Разбирательство, как правило, идет долго и сопряжено с массой трудностей. Не меньше проблем и у приставов, которым приходится исполнять вступившее в законную силу решение. По признанию некоторых приставов, больше всего они не любят исполнять вердикты судов, по которым нужно отобрать или изъять ребенка у одного из родителей.

- Зачастую сложность исполнения некоторых решений связана с тем, что в самом судебном акте отсутствует четкое указание, кто должен его исполнить, - говорит заместитель главного судебного пристава Краснодарского края Валерий Рябоконев. - К примеру, суд определяет место жительства ребенка с мамой, - говорит он. - При этом обязанности сторон конфликта - отца, выступающего в данной ситуации в качестве должника, и мамы, являющейся взыскателем, - в решении не прописываются. Нам в таком случае приходится обращаться в суд за разъяснением. Законодательного регулирования требуют и некоторые другие вопросы, связанные с работой приставов, которым приходится присутствовать при конфликтах взрослых из-за детей.

Ад длиною в четыре года

Три судебных круга пришлось пройти Анастасии Тагиевой, чтобы добиться решения о воссоединении семилетнего сына со своей младшей сестрой и с ней, их мамой. Тяжба длится несколько лет, однако дети продолжают жить отдельно, а вступившее в законную силу решение не выполняется.

"РГ" давно следит за историей разлученных брата и сестры. Их родители расстались еще в октябре 2015-го. Более полутора лет дети жили со своей мамой в Туапсе, а их папа остался в краснодарской квартире, в покупку которой был вложен материнский капитал. Иск бывшей супруги об алиментах он, похоже, воспринял болезненно. И вместо того, чтобы начать добровольно помогать сыну и дочке, попросил определить место жительства детей с ним. Прикубанский районный суд столицы края частично удовлетворил оба иска, определив место жительства мальчика - с отцом, а девочки - с матерью.

В мае 2017 года, с молчаливого согласия представителей службы судебных приставов, пятилетнего сына Насти насильно забрали у матери. Мальчик плакал, но его все равно увезли. В борьбе за ребенка Анастасия дошла до Верховного суда, который в том же декабре отменил все решения кубанской Фемиды, вернув дело на новое рассмотрение.

Однако Прикубанский районный суд, проигнорировав указания высшей судебной инстанции, по сути, повторил свое прежнее решение ("Бедовый круг", "РГ" от 10.01.2019). После этого к обжалованию подключился детский омбудсмен, доводы которого, наконец-то, были услышаны. В апреле нынешнего года апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда определила место жительства обоих детей Тагиевых вместе со своей мамой - в Туапсе.

Президиум крайсуда отклонил жалобу отца, поданную на это решение. Однако оно до сих пор не исполнено. Более того, отец продолжает, по словам матери, препятствовать ее общению с ребенком, а судебные приставы не реагируют на это. Уполномоченный по правам ребенка был вынужден обратиться в прокуратуру и к главному судебному приставу края с просьбой обеспечить исполнение решения суда и оказать содействие в передаче ребенка матери.

Эту историю корреспондент "РГ" еще раз рассказала в ходе состоявшегося в краевом суде "круглого стола". Остается надеяться, что давно вступившее в силу решение суда будет исполнено и разлученные брат и сестра все-таки воссоединятся.

Мнение

Александр Сухотин, психолог, директор Академии стратегических инициатив:

- Важно любыми путями обеспечить сохранение у ребенка привязанности к обоим родителям. Судебные приставы должны привлекать психологов еще на подготовительном этапе к совершению исполнительных действий, задолго до исполнительного производства. Органом опеки необходимо советоваться с психологами: возможно, нужно чаще откладывать исполнительные производства, а в случае долгого периода разлуки родителя с ребенком - работать над восстановлением детско-родительских отношений.

И, конечно, на стадии судебного процесса важно назначать разводящимся семьям комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы, чтобы решение было вынесено с учетом мнения специалистов и в интересах ребенка. Нельзя делать его объектом манипуляций, вовлекать в конфликт и настраивать против бывшего супруга, иначе семейный спор и препятствия исполнению судебного решения становятся своеобразной формой продолжения отношений между бывшими супругами. Необходимо переступить через свой эгоизм и, наконец, стать родителями для своих детей и сородителями в общении друг с другом.

По моему мнению, необходимо ужесточить ответственность за злостное неисполнение судебных решений. Также, безусловно, нужны методические рекомендации о порядке исполнения судебных решений о детях. Их утверждение в ФССП облегчило бы работу как приставам, так и всем остальным участникам исполнительного производства.