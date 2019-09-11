Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото

Музеи Крыма представили очередные доказательства того, что именно им принадлежат артефакты из так называемой коллекции "Золото скифов", которые более пяти лет остаются в Амстердаме. Об этом "РГ" сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

- Это наша фондовская документация, - пояснил он. - Такой рутинный процесс: мы постоянно даем суду копии наших фондовой документации. Ее постоянно запрашивает суд в течении пяти с лишним лет уже.

При этом Мальгин уточнил, что суду предоставлены копии фондовых документов.

Напомним, что артефакты из коллекции были вывезены с полуострова на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в археологический музей Алларда Пирсона при Университете Амстердама в 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией. С тех пор стороны не могут решить, кому возвращать артефакты - Крыму или Украине.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о крымской коллекции скифского золота. Ранее судебные инстанции Нидерландов постановили, что артефакты передадут Украине, как того требует международное законодательство. В ответ на это музеи республики выступили с заявлением, в котором выразили удовлетворение промежуточным решением суда и заверили, что Крым будет отстаивать свое право на возвращение золота скифов.

Со своей стороны руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что апелляционный суд Амстердама имеет шанс принять историческое справедливое решение, не допустив передачу крымской коллекции скифского золота Украине.