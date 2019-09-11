Названы кандидаты "Единой России" в СФ и спикеры ЗС Севастополя

"Единая Россия" предложит Заксобранию Севастополя утвердить членом Совета Федерации экс-спикера парламента Екатерину Алтабаеву. На пост председателя ЗС предложен Владимир Немцев. Решение принято сегодня на конференции регионального отделения "ЕР" в Севастополе.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября "Единая Россия" получила 15 из 24 мест в Заксобрании Севастополя. Восемь ее кандидатов прошли по партийным спискам и семь - по результатам голосования в мажоритарных округах. Шестеро из них были выдвинуты партией и одна - Татьяна Лобач - участвовала как самовыдвиженец.

- Мы говорили о необходимости перезагрузки регионального отделения, и сейчас, оценивая результаты, можно говорить, что перезагрузка произошла, - заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. - Мы смогли сделать так, что партия перестала представлять интересы разных групп влияния и представляет из себя сплоченный, монолитный, работоспособный механизм.

Алтабаева выиграла выборы во втором округе, а также была номером три в партийном списке. В связи с ее уходом в Совет Федерации осенью 2020 года состоятся довыборы в этом округе. Экс-спикер отметила, что в течение года будет совмещать обязанности сенатора и депутата-мажоритарщика.

Владимир Немцев впервые избрался в парламент Севастополя, победив в округе номер четыре. Ранее был сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Кроме того, по сегодняшнему решению регионального политсовета партии лидером фракции "ЕР" в Заксобрании станет Татьяна Лобач.

Окончательно их кандидатуры будут утверждены большинством голосов депутатов Законодательного собрания. Как сообщил на партийной конференции врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, первое заседание ЗС второго созыва состоится в эту субботу, 14 сентября.

Остальные девять мандатов в севастопольском парламенте достались еще пяти партиям. По три места у КПРФ и ЛДПР, по одному - у "Справедливой России" и "Партии пенсионеров за социальную справедливость". Еще один мандат у депутата-мажоритарщика Вячеслава Горелова, члена партии "Зеленые".

Сегодня также отказались от мандатов двое лидеров списка "Единой России" - депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин и замглавнокомандующего ВМФ России, экс-командующий Черноморским флотом Александр Витко. Вместо них депутатами ЗС станут кандидаты-единоросы, чьи имена находились ниже по списку.