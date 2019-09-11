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11.09.2019 16:44

Росгвардия разрабатывает патрульную машину для вневедомственной охраны

Текст: Александр Степанов
Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Тулу осмотрел технику, которую планируется принять на вооружение вневедомственной охраны, а также принял участие в открытии мемориала павшим бойцам.
Фото: Александр Степанов Фото: Александр Степанов
Фото: Александр Степанов

В Туле Золотов посетил местный отряд СОБР, где ознакомился с условиями в которых живут и служат бойцы этого спецподразделения и побеседовал с руководством СОБР. На встрече поднимался вопрос материально-технического оснащения росгвардейцев.

Как рассказал "РГ" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, обеспечение новейшей техникой и вооружением является приоритетной задачей для ведомства. "В числе этих задач - оснащение сотрудников спецподразделений и военнослужащих видеорегистраторами. Это вопрос сейчас активно прорабатывается".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Кроме того, в ходе визита Золотов осмотрел образцы техники, которые в этом году поступили в Росгвардию Тульской области.

Как отметил Грибакин, сейчас Росгвардия работает над проектом создания патрульной машины на базе Lada Granta для подразделений вневедомственной охраны. Этот автомобиль должен быть оснащен компьютерной базой данных, куда внесены сведения о владельцах оружия, данные объектов и квартир, которые находятся под охраной росгвардейцев. Кроме того, с бортового компьютера можно будет входить в базы данных МВД, чтобы узнать находится ли человек в розыске. Так же в машине будет оборудовано компактное место для хранения спецсредств и оружия. В зависимости от модификации спецавтомобиль могут оснастить местом для задержанных, или, если потребуется, для перевозки служебно-розыскной собаки. По словам представителя Росгвардии, для лучшей маневренности машина будет оснащена усиленным двигателем и измененными настройками подвески.

Также Золотов принял участие в церемонии открытия мемориала, посвященного сотрудникам и военнослужащим, погибшим при выполнении служебного долга. На памятнике высечены фамилии 29 сотрудников правоохранительных органов. Вечный огонь на мемориале зажег ветеран Великой отечественной войны Николай Кульков.

"Двадцать девять военнослужащих и сотрудников, фамилии которых теперь увековечены на мемориале, для нас всегда будут примером героизма и мужества. Для них патриотизм не был абстрактным понятием: ценою жизни, они выполнили свой долг. И сохраняя в наших сердцах память о погибших товарищах, мы через поколения сможем донести до наших потомков историческую правду о героических подвигах, совершенных во имя нашей Родины", - подчеркнул Золотов. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
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Затем глава Росгвардии прибыл на открытие Храма Святого Благоверного князя Александра Невского, где с губернатором области Алексеем Дюмным вручил настоятелю икону. "Мы открываем Храм, названный в честь имени великого полководца, который будет служить хорошей духовной опорой для военнослужащих, сотрудников и членов их семей. Открытие мемориала и храма - долгожданное событие для всех, кто сегодня здесь присутствует", - сказал глава Росгвардии. Золотов поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и всех, кто принял участие в реализации этого проекта за поддержку инициативы и вклад в строительство.

Также Золотов осмотрел Зал боевой славы, который был создан по инициативе управления Росгвардии по Тульской области в 2019 году. Это комплекс отвечает последним музейным тенденциям. Экспозиционное пространство в нем выстроено таким образом, чтобы погрузить посетителя в историю боевой славы войск национальной гвардии. Проект экспозиционного пространства подготовлен и реализован при поддержке ГМЗ "Куликово поле".

Приятным сюрпризом для тульских росгвардейцев стал подарок от губернатора Алексея Дюмина. Он вручил им три автомобиля-багги Чеборз, который выпускается специально для правоохранителей.

Фото: Александр Степанов
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