Россияне не могут позволить себе покупку пикапов

Эксперты "Авито" изучили рынок пикапов и выяснили, что большинство россиян не могут себе позволить их покупку, а популярны они только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

По итогам второго квартала дороже всего пикапы на вторичном рынке стоили в Москве - в среднем 1,3 млн рублей, дешевле всего их можно было приобрести в Нижнем Новгороде - 712 000 рублей.

Цены на пикапы за год выросли в 18 из 23 крупнейших городов. Наиболее сильно такие автомобили подорожали в Москве (44%), Барнауле (42,5%) и Воронеже (34,9%). Существенно снизилась стоимость за год в Омске (-15,6%) и Нижнем Новгороде (-10,3%). Также доступнее пикапы стали в Краснодаре, Самаре и Новосибирске.

В число городов, где за пикап придется выложить в среднем больше миллиона рублей, вошли Самара, Иркутск, Барнаул, Красноярск и Воронеж.

Самой продаваемой моделью пикапа в стране оказалась Mitsubishi L200. Также в топ-10 вошли две модели Nissan (Patrol и Navara), две модели Toyota (Hilux и Tundra), а также два пикапа на базе автомобиля "Нива" - ВАЗ (Lada) 2329 и ВИС 2346 (марка дочернего предприятия АвтоВАЗа, под которой выпускаются коммерческие пикапы и пикапы специального назначения).

Интересно, что на вторичном рынке доля американских брендов составила только 19% от всех предложений по России. Среди таких машин наиболее популярен Ford.