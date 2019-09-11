Возможно, кто-то думал, что победа получится такой же легкой, как весной в Нур-Султане, где россияне разгромили соседей - 4:0. Да и удачный матч в Глазго многие восприняли с излишним энтузиазмом. Но те, кто следит за футболом более пристально, опасались в Калининграде как раз такой вот тягучей игры, когда соперник выстроит эшелонированные редуты и пройти которые будет крайне сложно. К счастью, в сборной России как раз ситуацию оценивали адекватно и готовились к трудностям.

Чешский тренер Михал Билек, возглавивший Казахстан перед этим отборочным циклом, действительно проводит очень качественную работу. Он последовательный сторонник осторожного, закрытого футбола, за что на родине даже стал объектом постоянных шуток. Но с командами, у которых нет звезд и высококлассных мастеров, такая тактика как раз работает очень хорошо. К тому же Билек учится на ошибках. Весной, обыграв 3:0 шотландцев, он выставил тот же состав на матч с Россией и получил четыре мяча. После чего понял - его футболистов на две игры подряд не хватает. Поэтому сейчас Михал, сыграв вничью на выезде с Кипром (1:1), поменял в Калининграде полкоманды, а кого-то вообще отправил домой. И эти не самые техничные, но хорошо обученные и физически сильные ребята держались против сборной России почти 89 минут.

- Тяжелый матч. И самое главное - три очка взяли, - капитан сборной Артем Дзюба после игры был краток.

Задачу выйти на Евро-2020 сборная России может решить досрочно, если в октябре обыграет Шотландию и Кипр

Героем матча на этот раз Дзюба не стал, хотя работы проделал много. Когда ничего, казалось, не получалось, на помощь России пришел стандарт. Головин навесил, а Марио Фернандес головой забил такой важный мяч. К слову, если уж кто и заслужил этот гол, так именно защитник ЦСКА. Весь матч он выделялся активностью на правом фланге. На его фоне откровенно потерялся получивший долгожданный шанс Антон Миранчук. Марио носился по всей бровке, вынуждая хавбека "Локомотива" смещаться в центр, уступая Фернандесу место. Во втором тайме Миранчука заменили. Как и всех, кто вышел в Калининграде с первых минут, но не играл в основе против Шотландии - Черышева и Ахметова. Черчесов вернулся к тому варианту состава, который добывал победу в Глазго, бросив в бой Ионова, Кудряшова и Зобнина. Черчесов, правда, не признал, что вышедшие против Казахстана провалились и объяснил свои перестановки.

- Кудряшов перешел в другой клуб, мы знаем его состояние. Знаем состояние Ионова - его и в Шотландии заменили, потому что у него стало икроножную мышцу сводить. Мы знали, что они все равно выйдут и помогут, потому что Миранчук и Черышев - быстрые игроки, которые измотают соперника. А замена Ахметова уже из другой серии. С одной стороны, нам надо было забивать, а мы выпустили более оборонительного полузащитника. Но выпустили его для того, чтобы оба опорника закрывали зоны, а крайние защитники выше поднимались. Я доволен тем, кто как играл и что делал.

Теперь дорога на Евро для сборной России практически открыта. Отрыв от ближайших преследователей вырос до восьми очков. Задачу финишировать на месте не ниже второго и пробиться на Евро-2020 команда Черчесова может досрочно уже через месяц. 10 октября в "Лужниках" принимаем Шотландию, а 13 октября сыграем на выезде с Кипром.

Соперники

Также накануне в Европе прошли еще несколько любопытных матчей. В нашей группе I бельгийцы без труда расправились на выезде с шотландцами - 4:0, а киприоты с аналогичным счетом разгромили в гостях команду карликового государства Сан-Марино, самого безнадежного аутсайдера в Старом свете.

Таким образом, Шотландия, которая виделась главным конкурентом России в борьбе за второе место, оказалась уже на предпоследней строчке в турнирной таблице.

Переживающая болезненную смену поколений Германия выиграла очень важный матч в Северной Ирландии - 2:0. Местная команда до этого не знала поражений, и с 12 очками теперь делит первую строчку с немцами. В этой же группе С Голландия уверенно обыграла аутсайдера Эстонию - 4:0. "Оранжевые" идут на третьем месте с девятью очками, но у них на одну игру меньше.

Самая запутанная ситуация теперь в группе Е, где вице-чемпионы мира хорваты сенсационно подарили ничью (1:1) Азербайджану, для которого это очко стало первым в отборочном цикле. Параллельно Венгрия в принципиальном матче уступила в Будапеште соседям из Словакии - 1:2. Теперь у этих команд по девять очков после пяти туров, у лидера Хорватии - 10. По-прежнему в игре и Уэльс, у которого шесть баллов и игра в запасе.

Лидер группы G Польша не смогла обыграть Австрию (0:0), но с 13 очками сохраняет первую позицию. На второе место благодаря домашней победе над Израилем (3:2) вышла Словения - 11 баллов в шести матчах. Подтянулась к ним Северная Македония, обыгравшая Латвию - 2:0. Здесь все команды, кроме прибалтийской, у которой шесть поражений подряд, сохраняют шансы выйти в финальный турнир чемпионата Европы 2020 года.