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11.09.2019 19:50
Рубрика: Происшествия

Банкирам отказали

Суд не снял арест с имущества
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Суд в Москве в среду рассмотрел апелляционные жалобы на арест имущества бывших хозяев Промсвязьбанка - Дмитрия и Алексея Ананьевых. И признал, что решение было законным.

Речь идет об аресте денег на счетах, земельных участков, домов, дорогих автомашин на 282 миллиарда рублей.

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Кстати, Басманный районный суд столицы 10 сентября принял решение о заочном аресте сбежавших за границу братьях-банкирах, обвиняемых в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Они объявлены в международный розыск.

В Девятом арбитражном апелляционном суде Ананьевы через своих адвокатов предприняли очередную попытку отменить обеспечительные меры. Напомним, эти меры были наложены судом в счет причиненного ущерба. Арест, в частности, наложен на принадлежавшие или до сих пор принадлежащие Алексею Ананьеву 12 земельных участков, семь зданий и квартир, семь картин известных советских художников, пять автомобилей, денежные средства на счетах в трех банках, на доли в компаниях.

Тем же судебным постановлением были заморожены также активы Дмитрия Ананьева. Это три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Что касается арестованных самолетов, то в суде пояснили: речь идет о двух принадлежащих братьям воздушных лайнерах среднего класса Bombardier Challenger 650.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Кстати, в арестованные счета и имущество на 282 миллиарда рублей входит и добро, принадлежащее другим 10 ответчикам по делу о растрате в Промсвязьбанке. Ответчиком в иске указана и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.

В качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер в иске приведен ряд сделок. В частности, Дмитрий Ананьев передал права собственности на всю свою недвижимость жене Людмиле Ананьевой и компании Velux Assets Limited.

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