В соответствии с частью 5 статьи 79 Федерального закона от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о заключении между Федеральной службой исполнения наказаний (ее территориальным органом) и гражданином Российской Федерации договора о целевом обучении в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, которые реализуют образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, и не входят в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Положение о заключении между Федеральной службой исполнения наказаний (ее территориальным органом) и гражданином Российской Федерации договора о целевом обучении в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, которые реализуют образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, и не входят в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации

1. Договор о целевом обучении в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, которые реализуют образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, и не входят в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации (далее - договор о целевом обучении), заключается между Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН России) (ее территориальным органом) и гражданином Российской Федерации (далее - гражданин), отобранным на конкурсной основе и обучающимся в названных профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

2. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении (далее - конкурс) имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие требованиям к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации (далее - уголовно-исполнительная система), и впервые обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования или образовательным программам высшего образования по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, которые реализуют указанные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, и не входят в уголовно-исполнительную систему (далее - образовательная организация).

3. Договор о целевом обучении заключается с гражданином не позднее чем за один год до окончания им обучения в образовательной организации.

4. Договор о целевом обучении предусматривает:

а) обязательства гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении, и последующему прохождению службы в уголовно-исполнительной системе на основании соответствующего контракта, заключаемого на срок не менее пяти лет, на должности среднего или старшего начальствующего состава в зависимости от уровня полученного профессионального образования;

б) обязательства ФСИН России (ее территориального органа):

по предоставлению гражданину на основании статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" мер поддержки, определенных Правительством Российской Федерации;

по заключению с гражданином в течение трех месяцев со дня получения им документа об образовании и о квалификации, выданного образовательной организацией, контракта о прохождении службы в уголовно-исполнительной системе.

5. Договор о целевом обучении подписывается должностным лицом ФСИН России (ее территориального органа), наделенным соответствующими полномочиями директором ФСИН России (руководителем ее территориального органа).

6. Конкурс объявляется ФСИН России (ее территориальным органом) и проводится соответствующей конкурсной комиссией. Порядок формирования конкурсной комиссии ФСИН России (ее территориального органа) определяется директором ФСИН России.

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет во ФСИН России (ее территориальный орган):

а) личное заявление;

б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);

в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;

г) собственноручно написанную автобиографию;

д) документы об образовании и (или) о квалификации;

е) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, если трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);

ж) уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

з) документы воинского учета (для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на военную службу);

и) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, связанных с проверкой достоверности сообщенных гражданином сведений;

к) согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в уголовно-исполнительной системе;

л) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые обучается по образовательной программе среднего профессионального образования или образовательной программе высшего образования по очной форме обучения в образовательной организации, а также содержащую информацию о соответствующей образовательной программе (с указанием профессии, специальности, направления подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.

8. Порядок проведения конкурса, методика осуществления конкурсных процедур и критерии отбора граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, определяются директором ФСИН России.

9. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о его результатах в письменной форме в течение одного месяца со дня завершения конкурса.

10. Договор о целевом обучении между ФСИН России (ее территориальным органом) и победителем конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня принятия конкурсной комиссией по результатам конкурса решения об определении его победителей.

11. Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом обучении осуществляет кадровое подразделение ФСИН России (ее территориального органа). Стороны договора о целевом обучении несут ответственность за неисполнение указанных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и проведением конкурсов, предоставлением гражданам в соответствии с договорами о целевом обучении мер поддержки, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год ФСИН России.

13. Расходы граждан, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие расходы), осуществляются гражданами за счет собственных средств.

14. Граждане, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Гражданин, который не стал победителем конкурса, вправе повторно участвовать в конкурсе в порядке, установленном настоящим Положением.