В Госдуме оценили идею ужесточения наказания за нарушения ПДД

Ранее стало известно, что вопрос об этом в срок до апреля следующего года поручил проработать вице-премьер РФ Максим Акимов. Минюсту и МВД предстоит изучить, целесообразно ли отнести к отягчающим обстоятельствам наличие несовершеннолетнего в автомобиле нарушителя.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский выступил "за" предложение и рассказал о его плюсах и минусах.

По его словам, реализация идеи заставит автомобилистов быть более ответственными. Однако еще эффективнее было бы развитие культуры вождения, заявил он в комментарии РИА Новости.

"По моему мнению, ни одна из существующих норм не защищает от ДТП лучше, чем собственно добросовестное отношение, внутренняя личная ответственность, - считает депутат.

Правильнее было бы, по оценке парламентария, обучать нормам уважения и культуре вождения, чем вводить запреты и дополнительную ответственность. Это будет затратно и долго, но более эффективно, отметил Синяговский.

Он также назвал логичным в случае реализации инициативы предложить такое же отягощение ответственности в случае с беременными, в случае со стариками и людьми с ограниченными возможностями - которые также являются пассажирами.

"Как тогда понимать предложение или считать, что такие граждане не нуждаются в защите государства или их жизнь уже не сопоставима с жизнью иных лиц?" - заметил противоречие Синяговский.