Водителей с детьми станут строже наказывать за нарушения ПДД

"Проработать вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними", - говорится в поручении, адресованном министерству юстиции и МВД России.

Срок для выполнения поручения установлен - до 31 марта 2020 года.

В настоящее время водителей за нарушения ПДД в рамках КоАП можно наказывать денежными штрафами, лишением водительских удостоверений и административным арестом. Видимо, предполагается, что штраф для остановленного, допустим, за превышение скорости или не пристегнутый ремень водителя, в салоне у которого инспектор обнаружит детей, станет выше.

В правительстве отметили, что за период с 2012 по 2018 годы зафиксировано сокращение количества ДТП с участием детей на 4,5%. Тогда как в 2019 году отмечается рост данного показателя на 1,2%, а числа раненых в них детей - на 1,6%.

Правительством дано еще много поручений различным министерствам и ведомствам с целью "повышения защищённости детей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий". В частности, московской мэрии поручено продумать предложения по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях "в целях исключения возможности возникновения ДТП с участием несовершеннолетних".

Ранее начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников предложил законодательно закрепить понижение порога максимальной скорости для автолюбителей, перевозящих детей.

"Например, разрешенная скорость 90 км в час, давайте снизим скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час от той скорости, которая у нас максимальная. Чтобы ехать там со скоростью 70 километров в час, а 60 ограничение - едешь со скоростью 40 километров в час, если ребенок в машине", - предлагал начальник Госавтоинспекции.