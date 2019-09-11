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11.09.2019 13:00
Рубрика: ПДД

Водителей с детьми станут строже наказывать за нарушения ПДД

Текст: Иван Петров
Для водителей, нарушивших Правила дорожного движения в тот момент, когда в салоне управляемого ими автомобиля находились дети, предложено ужесточить административную ответственность. Информация об этом в среду появилась на сайте российского правительства.
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

"Проработать вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними", - говорится в поручении, адресованном министерству юстиции и МВД России.

Срок для выполнения поручения установлен - до 31 марта 2020 года.

Фото: istockphoto.com
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В настоящее время водителей за нарушения ПДД в рамках КоАП можно наказывать денежными штрафами, лишением водительских удостоверений и административным арестом. Видимо, предполагается, что штраф для остановленного, допустим, за превышение скорости или не пристегнутый ремень водителя, в салоне у которого инспектор обнаружит детей, станет выше.

В правительстве отметили, что за период с 2012 по 2018 годы зафиксировано сокращение количества ДТП с участием детей на 4,5%. Тогда как в 2019 году отмечается рост данного показателя на 1,2%, а числа раненых в них детей - на 1,6%.

Правительством дано еще много поручений различным министерствам и ведомствам с целью "повышения защищённости детей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий". В частности, московской мэрии поручено продумать предложения по повышению безопасности дорожного движения в жилых зонах и дворовых территориях "в целях исключения возможности возникновения ДТП с участием несовершеннолетних".

Фото: Paulbiryukov / istock
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Ранее начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников предложил законодательно закрепить понижение порога максимальной скорости для автолюбителей, перевозящих детей.

"Например, разрешенная скорость 90 км в час, давайте снизим скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час от той скорости, которая у нас максимальная. Чтобы ехать там со скоростью 70 километров в час, а 60 ограничение - едешь со скоростью 40 километров в час, если ребенок в машине", - предлагал начальник Госавтоинспекции.

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#ПДД