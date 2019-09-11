В "Яндекс. Такси" отреагировали на жалобу Gett в ФАС

В "Яндекс. Такси" заявили, что сделка по покупке активов компании "Везет" (бренды "Везет", "Лидер", Red Taxi и Fasten) не создает барьеры для работы на рынке.

"Мы предоставляем ФАС все необходимые материалы для обоснования своей позиции, - говорится в сообщении пресс-службы сервиса. - Напомним, что цель нашей сделки - ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, а также расширить поддержку региональных таксопарков и водителей".

Ранее стало известно, что агрегатор такси Gett (ООО "ГетТакси Рус") направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отказать в согласовании сделки по слиянию "Яндекс. Такси" и "Везет". По мнению авторов письма, объединение будет иметь негативные последствия, как в целом для рынка, так и для граждан, пользующихся услугами такси.