Новости

Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США 15:07
В Югре мужчина застрелил знакомого после просьбы разуться 15:06
Германии грозит массовое сокращение больниц из-за нехватки медсестер 15:06
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть 15:06
На Урале без вести пропал чемпион России по сноуборду 14:57
Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака 14:42
В Сургуте на фасаде дома нарисовали портреты пилотов севшего в поле А321 14:38
В центре Москвы благоустроены "театральные" улицы и переулки 14:32
Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому 14:30
Антропологи показали, как выглядел череп человека 300 тысяч лет назад 14:28
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете 14:25
Презентация Nissan Juke на "автосалоне" во Франкфурте оказалась провальной 14:21
В "Яндекс. Такси" отреагировали на жалобу Gett в ФАС 14:19
Медведев поддержал идею доплат медикам, отговаривающим женщин от абортов 14:14
Петербургские ученые нашли следы неолита в бывшем имении Ломоносова 14:13
Раскрыта тайна происхождения комет Солнечной системы 14:12
Песков назвал трагедию в Беслане темой, касающейся всей страны 14:10
Ученые: Мясо птицы не так безопасно, как считалось ранее 14:10
В Коми ученицы разыграли учителя и сообщили о бомбе в ее доме 14:09
В Карелии на девочку упали футбольные ворота 14:09
В поселки Коми снова стали заходить волки 14:08
Видео: 11 авто перевернулись на гонках на одном и том же повороте 14:07
Медведев: Надо развивать частные детские сады и группы присмотра 13:44
Песков заявил о поводе для сдержанного оптимизма в отношениях с Украиной 13:41
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 14:19
Рубрика: Экономика

В "Яндекс. Такси" отреагировали на жалобу Gett в ФАС

Текст: Юлия Кривошапко

В "Яндекс. Такси" заявили, что сделка по покупке активов компании "Везет" (бренды "Везет", "Лидер", Red Taxi и Fasten) не создает барьеры для работы на рынке.

Почта Mail.ru научилась вызывать пользователям такси

"Мы предоставляем ФАС все необходимые материалы для обоснования своей позиции, - говорится в сообщении пресс-службы сервиса. - Напомним, что цель нашей сделки - ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, а также расширить поддержку региональных таксопарков и водителей".

Ранее стало известно, что агрегатор такси Gett (ООО "ГетТакси Рус") направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отказать в согласовании сделки по слиянию "Яндекс. Такси" и "Везет". По мнению авторов письма, объединение будет иметь негативные последствия, как в целом для рынка, так и для граждан, пользующихся услугами такси.

Экономика Бизнес Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство ФАС Компании Информационные технологии Яндекс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев дал поручение прекратить действие советских нормативов с 2020 года
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы