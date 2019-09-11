В Кабуле произошел взрыв у здания посольства США

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа. Взрывное устройство сработало вблизи от здания посольства США и, по предварительным данным, могут быть жертвы, но пока их число не установлено.

В самом здания сработала сигнализация, которую было слышно на несколько кварталов.

Напомним, что 18 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошла одна из самых драматичных вылазок террористов - атака "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) на башни Всемирного торгового центра. Жертвами стали около 3 тысяч человек.

А неделей ранее взрыв в Кабуле, в котором погиб американский военнослужащий, привел к срыву переговоров между Белым домом и руководством "Талибан" (запрещена в РФ).