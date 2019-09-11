Новости

В Кабуле произошел взрыв у здания посольства США 00:50
Нурмагомедов так и не стал первым номером в абсолютном рейтинге UFC 00:25
Роналду оформил покер и приблизился к Даеи 00:20
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд 00:15
В Кремле прокомментировали отставку Болтона 10.09.2019
В аэропорту Краснодара вынужденно сел самолет Москва - Анталья 10.09.2019
Рейтинг Трампа снизился из-за риска роста цен в результате торговых войн 10.09.2019
В монгольской гробнице найдены "золотые драконы" 10.09.2019
Власти Польши борются со сбросом нечистот в Вислу 10.09.2019
В Израиле раскопали город, основанный древней загадочной цивилизацией 10.09.2019
Toyota продала в России 400-тысячную Camry 10.09.2019
Honda представила хэтчбек, который легко спутать с концептом 10.09.2019
В Госдуме оценили меры США против сотрудников СК 10.09.2019
Косачев прокомментировал отставку Болтона 10.09.2019
Чарли Каппермен станет и.о. советника президента США по нацбезопасности 10.09.2019
Жаров: Штрафы за нарушения хранения данных помогут избежать блокировок 10.09.2019
В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла 10.09.2019
Минздрав: Закон о продаже алкоголя до 21 года могут принять до конца года 10.09.2019
"Мосгортранс" взыскал с организаторов незаконных митингов 1,2 млн рублей 10.09.2019
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 10.09.2019
Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 10.09.2019
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 10.09.2019
Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю 10.09.2019
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 10.09.2019
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 10.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
11.09.2019 00:50
Рубрика: В мире

В Кабуле произошел взрыв у здания посольства США

В столице Афганистана прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа. Взрывное устройство сработало вблизи от здания посольства США и, по предварительным данным, могут быть жертвы, но пока их число не установлено.

Фото: REUTERS
Трамп объявил о сокращении военных США в Афганистане до 8,6 тысячи
МИД РФ заявил о рисках обострения ситуации в Афганистане из-за Трампа

В самом здания сработала сигнализация, которую было слышно на несколько кварталов.

Напомним, что 18 лет назад, 11 сентября 2001 года, произошла одна из самых драматичных вылазок террористов - атака "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) на башни Всемирного торгового центра. Жертвами стали около 3 тысяч человек.

А неделей ранее взрыв в Кабуле, в котором погиб американский военнослужащий, привел к срыву переговоров между Белым домом и руководством "Талибан" (запрещена в РФ).

В мире Ближний Восток Афганистан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным