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11.09.2019 13:20
Рубрика: Власть

В Кремле готовы искать выход из плачевного состояния отношений с США

Текст: Кира Латухина
Отставку советника президента США Джона Болтона в Кремле считают внутренним делом Штатов, в которые Москва никогда не вмешивается. Скорректировать американскую внешнюю политику уход Болтона со своего поста вряд ли может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Это исключительно внутреннее дело американцев, и мы не собираемся в эти дела вмешиваться. Никогда не вмешивались и не собираемся сейчас", - подчеркнул Песков. "Не думаем, что присутствие или отставка отдельно взятого даже столь высокопоставленного чиновника может серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике", - заявил он.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Мы по-прежнему, и об этом неоднократно говорил президент Путин, настроены на поиски выхода из плачевного состояния, в котором по-прежнему находятся наши двусторонние отношения, - напомнил Песков. - Но искать этот выход в одиночку мы не сможем. Это можно сделать только вдвоем".

"Вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена", - заключил представитель Кремля.

На вопрос о том, что изменится ли расклад сил в Арктике после ухода Болтона, выступавшего против усилия России и Китая в этом регионе, и поменяется ли политика США по этой теме, Песков заявил: "Нет, ничего не поменяется, не изменится. Россия как была великой арктической державой, так и останется, где бы господин Болтон ни работал".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
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