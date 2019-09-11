В Кремле готовы искать выход из плачевного состояния отношений с США

"Это исключительно внутреннее дело американцев, и мы не собираемся в эти дела вмешиваться. Никогда не вмешивались и не собираемся сейчас", - подчеркнул Песков. "Не думаем, что присутствие или отставка отдельно взятого даже столь высокопоставленного чиновника может серьезным образом повлиять на корректировки в американской внешней политике", - заявил он.

"Мы по-прежнему, и об этом неоднократно говорил президент Путин, настроены на поиски выхода из плачевного состояния, в котором по-прежнему находятся наши двусторонние отношения, - напомнил Песков. - Но искать этот выход в одиночку мы не сможем. Это можно сделать только вдвоем".

"Вот как раз на такую взаимность мы и надеемся, что рано или поздно такая политическая воля будет проявлена", - заключил представитель Кремля.

На вопрос о том, что изменится ли расклад сил в Арктике после ухода Болтона, выступавшего против усилия России и Китая в этом регионе, и поменяется ли политика США по этой теме, Песков заявил: "Нет, ничего не поменяется, не изменится. Россия как была великой арктической державой, так и останется, где бы господин Болтон ни работал".