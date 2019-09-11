В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков

Абсолютно не допустимыми назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков санкции США в отношении представителей российских силовых структур.

Напомним, что Госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников Следственного комитета в Сургуте Владимира Ермолаева и Степана Ткача.

"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение деструктивной линии в двусторонних отношениях, и уже были сделаны заявления, что последует адекватная реакция на подобные решения", - заявил Песков.

На вопрос о награждении следователей пресс-секретарь президента сказал: "Отмечать работу силовиков за то, что они внесены в санкции - сам по себе вопрос некорректный".