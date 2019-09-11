В России рухнули цены на старые iPhone

Сразу после презентации новых смартфонов компания Apple на своем офицальном сайте резко снизила цены на модели iPhone предыдущих поколений, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.

Так, если 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus на старте продаж стоили 57 и 69 тысяч рублей, то затем их стоимость в онлайн-магазине компании снизилась до 52,8 и 61 тысячи рублей.

Теперь 64-гигабайтный iPhone 8 стоит 40 тысяч рублей, iPhone 8 Plus - 45 тысяч. У других официальных поставщиков цены с учетом скидочных акций могут быть еще ниже.

В свою очередь, iPhone XR, на старте продаж стоивший 66 тысяч рублей, упал в цене до 50 тысяч рублей. смартфоны iPhone XS и XS Max с сайта Apple исчезли, но остались в продаже у официальных (и "серых") поставщиков.