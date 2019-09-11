Видео: 11 авто перевернулись на гонках на одном и том же повороте

Сделанные на одном заводе автомобили одной модели были отправлены на одну и ту же гонку. Каковы шансы, что они повторят судьбы друг друга? Невелики, согласитесь. И тем не менее, 11 из 16 участвовавших в заезде Citroen DS3 приняли одно и то же роковое для пилотов решение: вылетели с трассы и перевернулись. Причем почти все - на одном и том же повороте.

Инцидент, вернее, целая серия инцидентов, произошла в датском Силькеборге на Citroen DS3 Cup. То ли была неправильно выбрана резина, то ли внезапный североевропейский дождь внес свои коррективы.

Это было бы смешно, если бы не было столь травмоопасно. К груде перевернутых Citroen одна за другой стремительно присоединяются всё новые и новые машины, а последняя так даже и не особо торопится и вроде бы даже должна удержаться на вираже, но всё равно въезжает в груду металлолома: привет, а вот и я!

Несмотря на масштабность ДТП, последствия оказались очень скромными: лишь одного из пилотов пришлось осмотреть медикам, а остальные десять обошлись даже без царапин. А что сказали по поводу этой серии аварий в руководстве французского автоконцерна - пока неизвестно.