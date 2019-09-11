Видео: автофуру закинуло на крышу дома

У этого поразительного видео, снятого на Аляске, есть один серьезный недостаток: начало феерического ДТП снято очень уж издалека и понять, как же это могло произойти, нелегко. Работают ли на этой дороге законы физики? Это вообще наша Вселенная? Очень, очень сомнительно.

Всмотритесь-ка: на 4-й секунде ролика задняя ось мирно едущей фуры внезапно подскакивает на колдобине. Да так, что подлетает метра на 3-4 вверх и обрушивается на крышу стоящего на обочине дома. Попутно рвет провода и ломает телеграфный столб.

Что ж там была за колдобина? Что такого сделал водитель, чтобы машину так подкинуло? А что подумал и сказал, когда это произошло?

В комментариях под видео пользователи высказывают остроумную гипотезу, что за рулем сидел не мирный местный житель, а мексиканский нелегальный мигрант. Любой знает, что эти парни без вида на жительство и водительских прав, без страха, упрека и знаний законов физики, способны на невозможное.