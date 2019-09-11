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11.09.2019 12:16
Рубрика: Общество

Вместо "Федора" в космос полетит робот-"Леонов"

Текст: Ксения Колесникова
Робота "Федора" - модель Skybot F-850 - больше не пустят на МКС: свою миссию он выполнил. Вместо него в космос отправится аппарат другой модификации, сообщает РИА Новости.
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Как рассказал агентству разработчик "Федора", исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, проектирование нового робота, готового для выхода в открытый космос, уже началось. А "Федор" (Skybot F-850) останется на Земле.

- Нет, не полетит. Миссию он свою выполнил, - рассказал Дудоров. - Ему там больше нечего делать.

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Почему понадобилась новая модель робота? По словам разработчика, нынешний "Федор" для более сложной задачи - работе на обшивке МКС - уже не годится. Планируется, что новый робот "потеряет" ноги, так как в открытом космосе они не нужны. При этом понадобится более серьезная защита всех систем и электроники от космической радиации.

- Мы уже разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности, - цитирует Евгения Дудорова агентство.

При этом российский антропоморфный робот может стать первой в своем роде "умной" машиной, которая выйдет в открытый космос. То есть, следующая модификация "Федора" может стать своеобразным Алексеем Леоновым (первый человек, вышедший в открытый космос) среди человекоподобных роботов.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
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Если программа по разработке нового устройства пройдет без задержек, "мы будем первые", рассказал Дудоров.

Российский антропоморфный робот "Федор" - Skybot F-850 - отправился к МКС в августе. Космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин провели с ним несколько экспериментов. В режиме телеуправления "Федор" пытался состыковать электросоединители, работал с ручной дрелью, отверткой и другими инструментами. 7 сентября андроид вернулся на Землю.

Общество Космос Робот "Федор"
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