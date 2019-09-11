Во Франкфурте показали самый проходимый внедорожник в мире

Концепт самого проходимого внедорожника в мире показали на Франкфуртском автосалоне. Новинка интересна еще и тем, что имеет непосредственное отношение к России.

Речь идет о вездеходе Ramsmobile, созданном пока в единственном экземпляре стартапом Rams Group. Компания, если судить по огромному баннеру на стенде, невероятно амбциозна. Так, на 2030 год она наметила создание межпланетного шаттла, а пока вынуждена заниматься чуть более прозаичными проектами.

По задумке инженеров бренда, владельцы Ramsmobile смогут покорять неизведанные доселе уголки дикой природы. Их машина имеет дорожный просвет сантиметров в 40. А когда и этого окажется недостаточно, чтобы пробраться по бездорожью, из ниши в днище опустится гусеничная лента, и внедорожник превратится в трактор.

В то же время Ramsmobile - не утилитарный вездеход, а премиальная модель. Ее двери поднимаются вдоль кузова, в салоне используются дорогие материалы, здесь установлены комфортные кресла и смонтирована огромная цифровая панель из четырех сенсорных мониторов. Причем находкой стало такое их расположение, при котором экран информационно-развлекательной системы для водителя не виден пассажиру и наоборот.

Сейчас штаб-квартира Rams Group располагается в США. Однако, насколько удалось выяснить, изначально стартап появился в России как тюнинг-ателье Rams. Бизнес начался с переделок Hummer H1 и участия в Moscow Off-Road Show. Франкфурт-2019, очевидно, станет важным этапом в продвижении стартапа, которому уже через 11 лет нужно заняться освоением космоса.