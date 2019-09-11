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11.09.2019 22:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере

Текст: Алексей Иванов

Астрономам впервые удалось обнаружить водяной пар в атмосфере суперземли - так называют экзопланеты, чья масса находится в диапазоне между массами Земли и Нептуна. Речь идет о планете K2-18b, находящейся в "обитаемой зоне": она вращается вокруг своей звезды на таком расстоянии, что температура на поверхности потенциально позволяет скапливаться там жидкой воде.

Как сообщается на сайте NASA, экзопланета K2-18b была открыта в 2015 году в созвездии Льва на расстоянии около 110 световых лет от Земли. Вращается она вокруг маленькой звезды - красного карлика. Затем астрономы из Центра космической экзохимии в Университетском колледже Лондона несколько лет изучали данные космического телескопа "Хаббл" и разработали алгоритмы для анализа света звезды-хозяина, отфильтрованного через атмосферу K2-18b.

Фото: ESA / Rosetta / NAVCAM
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Результаты выявили молекулярную сигнатуру водяного пара, а также свидетельствуют о наличии водорода и гелия в атмосфере планеты. Авторы исследования полагают, что там могут присутствовать и другие молекулы, в том числе азот и метан, но это пока теория - подтвердить с помощью имеющихся данных не удалось.

Про K2-18b известно, что ее масса в восемь раз больше земной, а значит, там более сильная гравитация. Также там, скорее всего, не самые благоприятные условия с точки зрения космического излучения, так как "звезда-хозяин" имеет довольно высокий уровень активности.

Есть ли там жидкая вода, ученые пока сказать не могут - все зависит от того, какова природа поверхности планеты. Она может быть ближе к земной, и тогда наличие воды вероятно, либо же перед нами маленькая версия Нептуна. А эта планета относится учеными к "ледяным гигантам".

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