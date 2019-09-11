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11.09.2019 14:27
Рубрика: Власть

Врачам создадут условия для назначения обезболивающих "без страха"

Текст: Галина Мисливская
Врачам нужно дать возможность без опасений выписывать сильнодействующие обезболивающие препараты, если к тому есть медицинские показания, такая система создается, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он отметил, что сейчас медики боятся назначать "особые препараты", даже если к тому есть показания. "Считают, что лучше с этим не связываться, а то потом придут - будешь бумажки писать в лучшем случае", - пояснил глава кабмина.

Фото: iStock
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Он уверен, что "нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям". "Такая правовая рамка в настоящий момент создается", - сказал Медведев. Он уточнил, что речь идет не только о детском обезболивании, хотя это "самая кричащая тема", но и о препаратах для взрослых, в том числе о "всей паллиативной помощи". "Здесь впереди должны быть гуманитарные, а не контрольные вопросы", - подчеркнул премьер.

Дмитрий Медведев прокомментировал также резонансные истории с задержанием родителей, незаконно приобретавших зарубежные препараты для своих детей. Он уверен, что в этой ситуации родителей нельзя наказывать, а государство обязано сделать все возможное, чтобы не вынуждать людей нарушать закон.

"Я подписал распоряжение о том, чтобы ввести те медицинские формы, которых у нас нет, и помочь конкретным детям. Деньги выделены, дети получат эти препараты, надеюсь, что уже в самое ближайшее время", - сказал глава правительства.

Решать же проблему в целом необходимо силами российских фармацевтических компаний. По мнению Медведева, они готовы начать производство всех необходимых препаратов, но нуждаются в создании стимулов.

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