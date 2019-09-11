Заключенных из башни "Бутырки" перевели в нормальные камеры

Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора. Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, заключенные переведены в нормальные камеры.

Напомним, странную камеру обнаружили правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии.

"После посещения этих камер ОНК, на сегодняшний день в них никто не содержится, - сказала Уполномоченный по правам человека в столице. - Я отправила запрос в СИЗО, чтобы мне дали срочные пояснения. В рамках этих срочных пояснений мне прислали все фотоматериалы и объяснения, что реакция руководства ФСИН уже есть, - камеры освобождены".