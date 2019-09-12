Блогеры выяснили, сколько велосипедов нужно для буксировки "Жигулей"

Несмотря на наличие целых 80 лошадиных сил под капотом, заглохшую "шестерку" легко может отбуксировать одна, даже захудалая коняга. Взрослых мужчин, чтобы дотолкать машину до АЗС или станции техобслуживания, хватит и двоих. А сколько же для этого нужно велосипедистов?

Выяснить это на практике, не жалея своих икроножных и передних мышц бедра, взялись блогеры из новосибирского "Гаража 54". Взяли три новеньких велосипеда, сварили для них "упряжку", синхронизирующую одновременное движение и повороты вправо-влево, и прицепили сзади стоящую на нейтральной скорости "шестерку".

Поначалу, конечно, дело пошло непросто, особенно при выезде из гаража на старую грунтовку, но затем, выехав на относительно ровный асфальт и разогнавшись, новоиспеченные велорикши смогли выдавать пристойную для движения в городе скорость. Как отметили сами блогеры, с учетом непрерывного роста цен на бензин, такая альтернатива двигателям внутреннего сгорания кажется не такой уж и бессмысленной. О пользе для здоровья и экологии города и говорить не приходится.