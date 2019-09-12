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12.09.2019 08:45
Рубрика: Российский автопром

Блогеры выяснили, сколько велосипедов нужно для буксировки "Жигулей"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Несмотря на наличие целых 80 лошадиных сил под капотом, заглохшую "шестерку" легко может отбуксировать одна, даже захудалая коняга. Взрослых мужчин, чтобы дотолкать машину до АЗС или станции техобслуживания, хватит и двоих. А сколько же для этого нужно велосипедистов?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Выяснить это на практике, не жалея своих икроножных и передних мышц бедра, взялись блогеры из новосибирского "Гаража 54". Взяли три новеньких велосипеда, сварили для них "упряжку", синхронизирующую одновременное движение и повороты вправо-влево, и прицепили сзади стоящую на нейтральной скорости "шестерку".

Поначалу, конечно, дело пошло непросто, особенно при выезде из гаража на старую грунтовку, но затем, выехав на относительно ровный асфальт и разогнавшись, новоиспеченные велорикши смогли выдавать пристойную для движения в городе скорость. Как отметили сами блогеры, с учетом непрерывного роста цен на бензин, такая альтернатива двигателям внутреннего сгорания кажется не такой уж и бессмысленной. О пользе для здоровья и экологии города и говорить не приходится.

General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей
Новый Skoda Rapid появится в России в 2020 году
#видео #авто