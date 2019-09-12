"Ценный свидетель" по делу "Боинга" уехал из Москвы в Донбасс

Участник обмена между Россией и Украиной Владимир Цемах вернулся на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Дочь мужчины Мария Левченко-Цемах опубликовала в соцсети фотографию с отцом, передает портал 112.ua. "Ура, дорогие мои, едем домой", - написала она на своей странице во "ВКонтакте".

Украинские спецслужбы в июне организовали операцию, в результате которой вывезли Владимира Цемаха из ДНР на подконтрольную Киеву территорию и обвинили в терроризме.

Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов, которые расследуют причины катастрофы с малайзийским Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, первоначально считали Цемаха свидетелем, а затем причислили его к подозреваемым. В момент инцидента он служил в населенном пункте Снежное и руководил ПВО ДНР.

Владимир Цемах был освобожден 7 сентября благодаря состоявшемуся обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35", после чего вылетел в Москву.