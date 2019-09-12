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12.09.2019 11:50
Рубрика: Digital

Эксперты рассказали, что пенсионеры чаще всего делают в интернете

Текст: Сергей Жуков

Специалисты городского сервиса по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" узнали, насколько легко столичным пенсионерам даются гаджеты и электронные сервисы. В опросе приняли участие 1458 человек, пользующихся компьютером и интернетом.
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Судя по результатам исследования, которые имеются в распоряжении "РГ", 98% респондентов в состоянии найти в Сети интересную для себя информацию, 92% - открыть на компьютере необходимые программы, 84% - сохранить файлы и отыскать ранее сохраненные, а 56% - самостоятельно установить на компьютер программы из интернета и при необходимости их удалить.

Еще пенсионеры из Москвы активно общаются с родными и близкими, используя цифровые технологии. Так, 84% опрошенных пользуются электронной почтой, 77% - мессенджерами и другими программами для общения, такими как Skype, WhatsApp и Viber. Еще 67% общаются в социальных сетях - "Одноклассниках", "ВКонтакте", Facebook.

Интернет помогает решать и повседневные вопросы. Как оказалось, 73% респондентов делают покупки в интернет-магазинах, используют городские сервисы и портал mos.ru. Записываются к врачу онлайн 79% опрошенных, а оплачивают коммунальные услуги - 69%. Несмотря на это, пенсионеры по-прежнему не могут самостоятельно обслуживать свой компьютер. Если возникают трудности с настройкой программ или проблемы другого характера, 70% обращаются за помощью к своим родственникам или специалистам.

Фото: Из архива Е.В. Полищука
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При этом пенсионеры стремятся стать уверенными пользователями ПК. Они рассказали, что хотели бы сами устранять частые неполадки - зависание, перегрев, ошибки системы и вирусы. И хотят знать, как обезопасить себя в интернете: избежать заражения компьютера и уловок мошенников.

"Мы понимаем, что работе с компьютером можно научиться только на практике. Когда система выдает ошибку, неопытный пользователь, даже если он хорошо подкован теоретически, скорее позовет на помощь родственников или обратится к специалистам, - пояснил "РГ" генеральный директор АО "Электронная Москва" Роман Сендик. - Люди старшего поколения должны быть включены в городскую цифровую среду, получать услуги онлайн, уметь искать информацию в интернете, общаться с родственниками".

В прошлом году, по словам Сендика, бесплатную помощь от сервиса получили более 2,7 тысячи москвичей пенсионного возраста.

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